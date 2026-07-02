La creadora de contenido Gamyris y la escritora Paloma Sánchez-Garnica protagonizan los encuentros de "Metropolitanas"

Metropolitanas continúa siendo el lugar de encuentro en Metrópoli para la conversación, las charlas y los talleres que fomentan la igualdad de género y los principios de no discriminación.

Tras el paso de la directora y cámara Andrea Font el pasado martes 30 de junio, el fin de semana será el turno de Gamyris, creadora de contenido y de Paloma Sánchez-Garnica, escritora, los días 3 y 5 de julio respectivamente en el recinto ferial Luis Adaro.

Gamyris es creadora de contenido especializada en cultura friki, anime, videojuegos y coleccionismo. A través de sus redes sociales comparte su pasión por las figuras y estatuas de colección, el gaming y todo lo relacionado con este universo, reuniendo una comunidad de más de 500.000 seguidores entre las distintas plataformas.

Además de crear contenido para Instagram, TikTok y YouTube, realiza directos de forma habitual tanto en Twitch como en YouTube, donde conversa con su comunidad, juega y comparte aficiones con una audiencia que ha crecido junto a ella a lo largo de los años.

Fecha: 3 de julo

Horario: 18:30h

Entrada libre con acceso previo al recinto

Instagram: @gamyris

La escritora Paloma Sánchez-Garnica nos acompañará en esta edición del Metrópoli Fest en una charla y una firma de libros posterior a la misma para los 100 primeros en el mismo auditorio.

Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) es licenciada en Derecho y Geografía e Historia. Autora de El Gran Arcano (2006) y La brisa de Oriente (2009), su novela El alma de las piedras (2010) tuvo un gran éxito entre los lectores. Las tres heridas (2012); La sonata del silencio (2014), de la que se hizo una adaptación para una serie en TVE; Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido (2016); La sospecha de Sofía (2019); Últimos días en Berlín (Finalista del Premio Planeta 2021), y Victoria, con la que obtuvo el Premio Planeta 2024, han confirmado su consagración entre la crítica y los lectores como una escritora de gran personalidad literaria.

Algunas de las obras de Paloma estarán disponibles para su compra en Metrópoli para todo aquel que esté interesado.

Fecha: Domingo 5 de julio.

Horario: 19:00 a 20:00.

Entrada libre con acceso previo al recinto

Conoce más sobre la autora en su cuenta de Instagram: @palomasanchezgarnica