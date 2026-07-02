Un fallo informatico obliga al Ayuntamiento de Gijón a suspender plazos administrativos durante cuatro días

Los plazos administrativos vinculados a gestiones con el Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos –las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo– quedan suspendidos desde hoy y hasta el domingo a medianoche. Es la decisión que ha tomado el equipo de gobierno para intentar evitar los perjuicios que pueda conllevar el fallo detectado en las últimas horas en el sistema informático municipal y que está impidiendo, en unos casos, y dificultando, en otros, las gestiones online con el Ayuntamiento.

Los problemas son en la infraestructura informática física (hardware), no crítica, que no comprende fallos de seguridad en la protección de datos y que no afecta a las redes de seguridad y de comunicaciones de Policía Local y Bomberos. Afecta a la funcionalidad de las herramientas informáticas de gestión de expedientes, registro electrónico, correo interno y gestión de archivos.

Así se explica en la resolución donde Carmen Moriyón, como regidora, e Inmaculada Fernández Gancedo, como responsable de la Secretaría General, firman una suspensión de los plazos administrativos que comprende "todos los plazos vencidos y no vencidos desde las 0:00 horas del jueves 2 de julio de 2026 y hasta las 24:00 horas del domingo, 5 de julio de 2026, así como una ampliación de los plazos por el mismo tiempo que restaba hasta el vencimiento en el caso de los plazos vencidos, y por el mismo tiempo que se mantuvo la suspensión en el caso de los no vencidos".

Más servicio telefónico

La resolución incluye reforzar el servicio 010 de atención telefónica para poder informar a los afectados. También se ha colgado la resolución en la web municipal.

Las dificultades se centran en la realización de trámites de recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a través del Registro Electrónico General, tanto de entrada como de salida. Asimismo se pueden ver afectados servicios públicos para cuya prestación se utilizan herramientas y aplicaciones informáticas y en general están afectados los servicios electrónicos que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía.

Respecto a los procedimientos de otras administraciones públicas en los que el Ayuntamiento participe como interesado se aportará la resolución para acreditar la imposibilidad para presentar solicitudes, documentación, escritos y comunicaciones por parte del Ayuntamiento y sus organismos autónomos y solicitar la oportuna ampliación de plazos.

Los equipos de la concejalía de Hacienda y la Dirección de Alcaldía se han encargado de hacer un seguimiento del problema a lo largo de la mañana de cara a solventarlo de la forma más ágil posible. La estimación es que el fallo detectado pueda estar solucionado en unas horas.