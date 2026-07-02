Metrópoli vibra con España en su camino al segundo Mundial

Antes incluso del pitido inicial, el partido ya se vivía con intensidad en Metrópoli. Camisetas de la selección, banderas al hombro y decenas de grupos de amigos y familias fueron llenando el espacio habilitado frente a la pantalla gigante, que por unas horas convirtió el recinto en un auténtico estadio. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente fue creciendo entre cánticos, pronósticos y la confianza de unos aficionados convencidos de que España daría el primer paso hacia el título.

El optimismo era el sentimiento predominante entre los asistentes. "Somos mejores y vamos a ganar" afirmó Diego Gómez, que asistió acompañado al evento de Naiara Sena, Áfrina Rivero, Vanesa Suárez, Pablo Pardo y Diego Vieiros, todos ellos optimistas ante el reto podía plantear Austrias. "Vamos a ganar 3-1" concluyeron unánimamente. Si la confianza era latente en el ambiente, mayor aun era la que se percibía entre Marina Argüelles e Ivan González, quienes fueron más alla y se atrevieron a pronosticar el ganador del mundial. "!España!", afirmaron al unísono.

No todos coincidían en el resultado, aunque sí en el desenlace. Entre los asistentes se repetían las conversaciones sobre los jugadores que podían marcar la diferencia, las posibles alineaciones y el camino que esperaba a España en caso de avanzar de ronda. Cada pequeño corrillo improvisaba su propia tertulia futbolística mientras la cuenta atrás para el inicio del partido seguía su curso

Con el pitido inicial se pudo sentir la primera arenga del público. "Vamos España" o "A por ellos" fueron las consignas más repetidas. Cada llegada de la selección era recibida con expectación y los "uys" se repetían cada vez que no se encontraba portería rival. El primer gol de Oyarzabal desató una explosión de alegría, el segundo tanto sirvió para matar el nerviosismo y dar paso a la celebración, mientras que el tercer gol fue solo la confirmación de que el partido estaba ganado y la cita del próximo lunes en los octavos de final era oficial.

Más allá del terreno de juego, algunos aficionados también pusieron el foco en el propio ambiente de Metrópoli. Denis Bernal, junto a Alexandro Tifui, Christian López e Izan Gutiérrez, reconoció que esperaba una mayor afluencia de público para esta primera cita de las eliminatorias mundialistas. "Pensamos que iba a haber un poco más de gente". Aunque se mostró convencido de que el recinto tendrá un mejor color conforme avance el campeonato. "Volveremos en todas las rondas", afirmaron sin dudar, reflejando el entusiasmo de muchos aficionados por conseguir la ansiada estrella.

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El pitido final confirmó el pase de España a la siguiente ronda y desató la alegría en el recinto entre saltos y abrazos. Algunos se fueron a casa con la satisfacción de haber visto a su selección jugar un gran partido, otros se quedaron en Metrópoli para seguir disfrutando de la noche con la actuación de Mala Rodríguez, mientras que la gran mayoría se fueron con la ilusión intacta de ganar el Mundial.