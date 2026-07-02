Poniente y el paseo del Muro desde la escalera 9 al Cervigón, sitios ideales para ver en Gijón el eclipse de sol de agosto

"Para ver el eclipse, la playa de Poniente, la punta de Lequerique y el Muro de San Lorenzo desde la escalera 9 hasta la Madre del Emigrante y la subida al Cervigón, todo eso va a ser un sitio fantástico. El parque de La Providencia, perfecto también". Santiago Gándara, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, explicaba este jueves algunas de las zonas aconsejables en Gijón para ver el eclipse solar total que se producirá el próximo 12 de agosto minutos antes de las ocho y media de la tarde. Gándara, junto al también miembro de la misma asociación Santiago Izquierdo, ofrecieron consejos e información sobre el eclipse a representantes de hoteles, hosteleros, tiendas de souvenirs y de agencias de viajes de Gijón, para que se la trasladen a sus clientes con motivo de este evento que se podrá contemplar desde múltiples zonas del concejo en plena Semana Grande. Lo hicieron en el desayuno informativo organizado para el sector por Gijón Turismo en un hotel de la ciudad.

Aunque esas son buenas zonas para contemplar el eclipse no son las únicas. También las "zonas de pradería en el parque de Los Pericones y otras zonas del oeste, como la Campa Torres o cualquier sitio donde el sol sea visible a las ocho y media de la tarde, que son muchos". La mejor fórmula para garantizarse que se podrá ver perfectamente el eclipse total, añade, es comprobar los días 9, 10 o 11 de agosto a las ocho y media de la tarde si se ve el sol desde el lugar elegido. Puede ser cualquier lugar, incluso desde el propio barrio de cada uno. Dada la gran afluencia de personas que habrá en esa fecha en Gijón, buscar cualquier emplazamiento al que se pueda llegar a pie es una alternativa a tener en cuenta. Eso sí, el eclipse se verá el 12 siempre que el cielo no esté cubierto por nubes, en cuyo caso habrá oscuridad, pero no se podrá ver el eclipse solar.

Algunas zonas donde se podrá ver bien, como la Campa Torres, no son aconsejadas para quienes tengan que desplazarse en coche, porque "es un embudo para los coches, otra cosa es para los vecinos de Jove que puedan ir caminando", añade este experto.

En cuanto a las zonas elevadas de la zona rural, también puede ser complicado el acceso si se produjera una gran afluencia de vehículos, por lo que "quien quiera ir a la zona rural, que se coja el bocadillo con tiempo y la mochila y vaya caminando por la vía verde buscando una zona elevada", añade.

Esta jornada informativa para profesionales del sector turístico fue clausurada por la vicealcaldesa y responsable del área, Ángela Pumariega, y por el concejal de relaciones institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios.

Sin riesgo

Pumariega destacó que este acontecimiento astronómico que se podrá contemplar desde Gijón "es una oportunidad muy grande de posicionarnos como ciudad. Podemos acoger grandes eventos". Pumariega resaltó el interés del sector, demostrado con la asistencia a la jornada informativa celebrada este jueves e insistió, al igual que Jorge González-Palacios y los representantes de Omega en la necesidad de utilizar gafas especiales para contemplar el eclipse sin riesgo y en que desde los negocios turísticos se insista a sus clientes en este punto.

En palabras de Jorge González-Palacios, que les recuerden que las gafas de protección son un elemento de seguridad fundamental, porque "si no al día siguiente vamos a tener colapso en los hospitales".

González-Palacios añadió que "ha sido un gran acierto por parte de Ángela Pumariega y de Daniel Martínez (responsable de Gijón Turismo) hacer este desayuno de trabajo porque el eclipse total que vamos a tener el día 12 es un evento de ciudad y, por lo tanto, todos tenemos que estar muy involucrados para lo que va a ser un día muy especial no sólo para Gijón sino para la historia de España".