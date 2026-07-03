Activan el protocolo sanitario en la residencia Mixta de Pumarín por un brote de sarna
El plan de vigilancia se aplica desde hace días tras manifestar síntomas cuatro residentes, sin que por el momento consten más contagios
La residencia Mixta de Pumarín se encuentra desde hace días bajo un protocolo de vigilancia sanitaria y después de que la semana pasada los trabajadores alertasen de que cuatro de los residentes presentaban síntomas compatibles con sarna. El brote, explican desde el Principado, se considera por ahora controlado, con pautas de tratamiento ya administradas y con la indicación de supervisar la evolución del incidente durante estos próximos días para descartar nuevos contagios.
Los brotes de sarna son relativamente habituales en centros sanitarios y residencias de mayores y no suelen implicar problemas de salud serios. En el caso de La Mixta, según explicaban ayer desde la Consejería de Derechos Sociales, el brote se detectó la semana pasada y afecta a dos de las plantas del inmueble. Los cuatro afectados con síntomas son residentes del complejo y no consta que haya ningún trabajador afectado.
Las mismas fuentes explican que se han aplicado tratamientos preventivos a usuarios y profesionales (suele consistir en la aplicación de una crema específica que evita el traspaso de ácaros) y que la situación se mantiene desde entonces controlada. Grupos sindicales alertaron de este brote y explicaron la necesidad de ampliar el suministro de material de protección, especialmente de guantes. La sarna, o escabiosis, es una enfermedad cutánea en general leve pero contagiosa, y el Principado dispone por ello de protocolos específicos para evitar contagios cruzados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Habla la gijonesa que sufrió una odisea para volar con su máquina de diálisis y que necesitó de la Guardia Civil para embarcar: 'Volvía de mi luna de miel
- Cinco policías de Gijón investigados por detener con un tiro en la pierna a un joven que amenazaba a su madre con un cuchillo y un martillo
- Compra un viejo hotel de cinco plantas con restaurante en Gijón, se pone a reformarlo y nada es como esperaba: 'Pensé que sería pintar y ya, y qué va, es un follón grande