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Activan el protocolo sanitario en la residencia Mixta de Pumarín por un brote de sarna

El plan de vigilancia se aplica desde hace días tras manifestar síntomas cuatro residentes, sin que por el momento consten más contagios

Residencia Mixta de Gijón.

Residencia Mixta de Gijón. / Marcos León

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S. F. Lombardía

La residencia Mixta de Pumarín se encuentra desde hace días bajo un protocolo de vigilancia sanitaria y después de que la semana pasada los trabajadores alertasen de que cuatro de los residentes presentaban síntomas compatibles con sarna. El brote, explican desde el Principado, se considera por ahora controlado, con pautas de tratamiento ya administradas y con la indicación de supervisar la evolución del incidente durante estos próximos días para descartar nuevos contagios.

Los brotes de sarna son relativamente habituales en centros sanitarios y residencias de mayores y no suelen implicar problemas de salud serios. En el caso de La Mixta, según explicaban ayer desde la Consejería de Derechos Sociales, el brote se detectó la semana pasada y afecta a dos de las plantas del inmueble. Los cuatro afectados con síntomas son residentes del complejo y no consta que haya ningún trabajador afectado.

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Las mismas fuentes explican que se han aplicado tratamientos preventivos a usuarios y profesionales (suele consistir en la aplicación de una crema específica que evita el traspaso de ácaros) y que la situación se mantiene desde entonces controlada. Grupos sindicales alertaron de este brote y explicaron la necesidad de ampliar el suministro de material de protección, especialmente de guantes. La sarna, o escabiosis, es una enfermedad cutánea en general leve pero contagiosa, y el Principado dispone por ello de protocolos específicos para evitar contagios cruzados.

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