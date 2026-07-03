Amelia Valcárcel: "El supuesto colectivo 'trans' no es un colectivo, sino una colección"

La idea de lo "monstruoso" protagonizó este viernes la última jornada de ponencias de la escuela feminista Rosario Acuña de Gijón. La filósofa Alicia Miyares, por un lado, expuso las "teorías queer" que usan esta idea para ilustrar, a juicio de la ponente sin justificación, la exclusión social de las personas trans. La también filósofa y doctora en Derecho Tasia Aránguez, por otro, usó esta palabra para definir a los responsables de escándalos vinculados a la violencia contra la mujer, como fueron el "caso Epstein" o la historia de Gisèle Pelicot. Amelia Valcárcel, responsable de la escuela, debatió con ambas sus teorías al final de cada ponencia y lanzó una reflexión semántica: qué debe entenderse por "colectivo". Para ella, las personas trans no pueden entrar en esa categoría. "El supuesto colectivo 'trans' no es un colectivo, sino una colección. Un colectivo debe tener patrones de uniformidad", dijo.

Miyares limitó gran parte de su ponencia a leer citas de artículos "queer" publicados en las últimas décadas. La idea de la "monstruosidad trans" existe, desde hace ya más de tres décadas, y tuvo a la teórica Susan Stryker como una de sus principales impulsoras. Miyares señaló haberse "reído un montón" preparando la ponencia, y explicó que en muchos casos la ficción "sirve para aterrizar teorías oscuras" que "de normal son incomprensibles para la mayor parte de la ciudadanía". Aseguró que la teoría "queer" ha usado interpretaciones concretas de personajes como el monstruo de "Frankenstein" y en "Drácula" para "entrar en la espiral de aceptación de lo ‘queer’".

Habló la filósofa de la existencia de un "delirio queer" o "queerismo" que se basa en la "vindicación de lo abyecto" a través de monstruos literarios. También afirmó que "para lo ‘queer’ todo lo que sea minoría es ‘queer’" porque "su estrategia es ir sumando". "Esa es la pretensión final de un movimiento que empieza con claves relativas a la sexualidad pero que yo cada veo que tiene pretensiones mayores", aseguró. Expuso que hay artículos donde "se analiza a ‘Drácula’ como una narrativa del colonialismo” y otros que "unen lo ‘queer’ a la discapacidad para definir ambas como identidades patologizadas".

Valcárcel, que acompañó tanto a Miyares como a Aránguez en sus intervenciones, lanzó también varias reflexiones. Señaló, por ejemplo, que buena parte de la citas resumidas por Miyares debían ser entendidas como "delirios" y no como argumentaciones, y aseguró que "la victoria de la antipsiquiatría despatologizando delirios ha sido demasiado grande". "Lo 'queer' es la imagen invertida en un espejo cóncavo del feminismo. Y lo que en el feminismo tiene justificación y argumento, en lo 'queer' produce una estructura delirante con la que tendremos que convivir, me temo, bastante tiempo", valoró. La responsable de la escuela participó también en un breve acto de clasura presidido por la alcaldesa Carmen Moriyón.