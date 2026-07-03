Más de dos años después se sentará ante el juez: el acusado de matar a una voluntaria de Protección Civil de Gijón afronta cuatro años de cárcel

Más de dos años después se sentará ante el juez. El conductor acusado de la muerte de Inés Sánchez, una joven voluntaria de Protección Civil de 23 años fallecida en un accidente de tráfico en la provincia de León la víspera de Reyes del 2024, afronta hoy cuatro años de cárcel por un posible delito de homicidio imprudente. La vista oral está fijada para primera hora de la mañana en los Juzgados de León, situados en la avenida Saenz de Miera. No obstante, el proceso tendrá su réplica en Gijón puesto que los padres de la joven, José Manuel Sánchez y Pilar Sánchez, están llamados a declarar como testigos desde Gijón. "Queremos la máxima pena", aseguró ayer el padre de la joven fallecida.

Y eso es lo que ha pedido su representación legal, que considera que los hechos son un posible delito de homicidio imprudente. De ahí, la petición de pena de cuatro años de prisión. Esa la misma pena que pide la Fiscalía y la otra acusación particular personada en el proceso. Esta la ejerce el amigo que iba con Inés Sánchez conduciendo el coche en el que la joven perdió la vida. El accidente sucedió el 4 de enero de 2024 en el punto kilométrico seis de la CL-623, una carretera regional que pasa por la localidad leonesa de Sariegos del Bernesga. La joven se encontraba de camino a León para regresar en bus a Gijón. Iba a haber participado en la cabalgata de Reyes con el resto de sus compañeros de Protección Civil.

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El implicado afronta más cargos. A juicio de los agentes de la Guardia Civil que se personaron en el lugar del accidente el día de los hechos podría haber estado bajo los efectos del alcohol y las drogas. No pudieron determinarlo puesto que, según las fuentes consultadas, se negó a hacerse ningún tipo de prueba para acreditar esta posibilidad. Hubo más ya que según estas mismas fuentes incluso, después del choque, llegó a agredir a uno de los agentes de la Benemérita. Se le pide por esta agresión una pena de cuatro años de cárcel. Además, se le reclama seis años de retirada de carnet.