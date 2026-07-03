Aplazados varios contratos municipales por el incidente informático

El incidente informático detectado en el Ayuntamiento de Gijón ha motivado ya, mediante resolución de Alcaldía, la ampliación del plazo de presentación de ofertas de varios contratos municipales en curso para que el fallo interno no afecte a los posibles interesados que desde este jueves impide realizar algunas gestiones online. El nuevo contrato del servicio de comedores, la reforma del albergue de animales de Serín y la renovación de lucernarios en colegios son algunas de las licitaciones que han visto modificados sus plazos. Mientras, el gobierno local confía en que, si la incidencia queda resuelta el lunes, se pueda convocar de urgencia la sesión plenaria prevista para el miércoles.

El problema informático tiene que ver con una avería física y no crítica que espera resolverse en cuestión de días. El Ayuntamiento ya ha insistido en que este fallo no implica fallos de seguridad en la protección de datos y que por el mismo no se han visto afectadas las redes de seguridad y de comunicaciones de la Policía Local y Bomberos. La avería sí afecta, sin embargo, al funcionamiento normal de los programas informáticos que gestionan los expedientes, el registro electrónico, el correo interno y la gestión de archivos.

Debido a ello, desde Alcaldía se emitió una resolución con la que se suspenden los plazos administrativos. El parón afecta a "todos los plazos vencidos y no vencidos desde las 0:00 horas del jueves 2 de julio de 2026 y hasta las 24:00 horas del domingo, 5 de julio de 2026, así como una ampliación de los plazos por el mismo tiempo que restaba hasta el vencimiento en el caso de los plazos vencidos, y por el mismo tiempo que se mantuvo la suspensión en el caso de los no vencidos".

Durante la jornada de este viernes, y de acuerdo a esta resolución, constan ya modificados los plazos de finalización de presentación de ofertas en varios contratos, entre ellos, el anunciado para renovar el servicio de comedores, una licitación valorada en 18,7 millones de euros para dos años y medio de servicio que podría subir hasta los 42,4 millones si se aplican prórrogas.

En la misma situación se encuentra la reforma del albergue municipal de animales, un contrato de 374.374 euros, y la concesión para reabrir el quiosco de la Plazuela, que sale a licitación con un canon anual de unos 15.000 euros. Todas estas licitaciones amplían su plazo de presentación de ofertas solo unos días, en general hasta finales de julio, y de acuerdo a la previsión que tiene el Ayuntamiento de que el incidente informático quedará resuelto pronto.

Mientras, el propio gobierno local ha tenido que reorganizarse. No se ha podido convocar por ahora la Junta de Gobierno que se celebra todos los martes y tampoco la sesión plenaria ordinaria que se preveía para el próximo miércoles. Se espera, no obstante, poder convocarlas de urgencia el lunes si el sistema informático lo permite.

Informa también el Ayuntamiento de que la resolución emitida por Alcaldía servirá como justificante para aquellos que durante estos días no puedan realizar gestiones con el Consistorio. Explica que dicha resolución permitirá presentar técnicamente fuera de plazo "solicitudes, documentación, escritos y comunicaciones por parte del Ayuntamiento y sus organismos autónomos", y también "solicitar la oportuna ampliación de plazos ante la administración pública interesada en el registro correspondiente". Hasta que se resuelva el problema, el Consistorio se ha comprometido también a reforzar el servicio de atención telefónica en el 010. La resolución se puede descargar desde la web municipal.