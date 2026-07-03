La Armada celebra su tradicional cena de gala en el Club de Regatas de Gijón

El Real Club Astur de Regatas acogió este viernes la cena de gala de la Armada, un encuentro que este año incluye un componente benéfico para la asociación Damas del Carmen, destinada a ayudar a las viudas de los integrantes del cuerpo militar.

Durante el encuentro, el Comandante Naval, Luis Rodríguez Garat, rodeado de compañeros y familiares, quiso poner en valor su vinculación con Asturias. "Es el mejor destino en el que he estado", aseguró antes de pronosticar un año "próspero y magnífico" para la Armada. El acto contó también con la presencia del concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios y autoridades militares junto a representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad.