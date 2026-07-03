Ballet, una placa y banderas de Cuba: el espíritu de Alicia Alonso sobrevuela el rincón cubano de Roces

Fue en octubre de 2010 cuando una Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón compartida por ediles del PSOE e IU decidían incorporar al callejero gijonés el nombre de una de las grandes del ballet de todo el mundo y de todos los tiempos: la cubana Alicia Alonso. El rincón elegido fue una zona verde en el barrio de Roces. En ese rincón ondearon esta mañana banderas de Cuba en el acto de inauguración de la placa donde, bajo la silueta de una estilizada bailarina girando de puntillas, se recuerda el talento y excelencia de Alonso –fallecida en octubre de 2019 a los 98 años– pero también su condición de "gran embajadora cultural de su país y de La Habana, ciudad hermanada con Gijón desde 1994".

Asistentes al acto en Roces. / Ángel González

El concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios, ejerció de anfitrión de un acto impulsado por la Asociación Lázaro Cárdenas y que sirvió de prólogo al arranque en Gijón del XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. De hecho, algunos de sus 200 participantes tuvieron en esos jardines de Roces su primer encuentro con la ciudad donde estarán a lo largo de todo el fin de semana. Semana negra incluida.

Casi 16 años después de su incorporación al callejero, el espíritu de Alicia Alonso volvió a Roces. Y volvió a unir a Gijón y Cuba como está unida en la intrahistoria de muchas familias y en las relaciones institucionales a partir de ese hermanamiento de más de tres décadas. "Este es un nuevo capítulo de esta historia compartida. Confiamos en que este espacio sea un lugar de encuentro para toda la ciudadanía pero también un rincón de especial significación para los cientos de cubanos que han encontrado en Gijón una tierra de acogida", explicó Ingrid Izquierdo. La cónsul general de Cuba en Galicia, Asturias y Cantabria fue más allá en su agradecimiento al gesto de Gijón.

"En un contexto en el que Cuba afronta importantes desafíos y en el que su pueblo continua enfrentando circunstancias particularmente difíciles debido al acoso a que es sometida, gestos como el que hoy nos reúne adquieren un significado mas profundo. Este homenaje trasciende el reconocimiento a una figura de la cultura, es también una expresión de amistad, solidaridad y respeto hacia el pueblo cubano", indicó Izquierdo.

Contactos entre los jardines botánicos

Aprovechó el acto la cónsul para solicitar esa colaboración siga adelante. Algo que confirmó González-Palacios tras recordar la reciente visita de una delegación de La Habana a Gijón "donde manifestamos nuestro interés por seguir colaborando y donde concretamos valorar necesidades en varias materias". Sobre la mesa ya está la posibilidad de relanzar la colaboración de los jardines botánicos de ambas ciudades para trabajar en proyectos de corredores biológicos y de asesorar desde Gijón al ayuntamiento de la capital cubana en un proceso de modernización administrativa. "Cuba y España, La Habana y Gijón" fue el mensaje final del concejal de Relaciones Institucionales.

Un momento de la intervención de Jorge González-Palacios, al fondo, junto a Ingrid Izquierdo y Jesús Montes Estrada "Churruca". / Ángel González

Memoria y solidaridad fueron dos de los términos que más repitió en su intervención Jesús Montes Estrada, quien fuera concejal de IU en aquel Ayuntamiento de 2010 y ahora es vocal de la asociación Lázaro Cárdenas, que preside Manuel García Villar. Recordó "Churruca" los tiempos de una España, y una Asturias, de emigrantes y culpó a "la falta de memoria que ahora se esté intentando apartar a los emigrantes". E hizo un llamamiento a "ser solidarios con los más solidarios del mundo, que son los cubanos; lo han sido toda la vida". Unos tímidos aplausos acompañaron el mensaje mientras el viento movía las banderas de Cuba entre el arbolado de los jardines de Alicia Alonso.