El bloqueo, vía juzgado, de los Jesuitas a la retirada del memorial del Simancas en Gijón que ordenó el Principado
El recurso ante el TSJA recién formalizado por la Compañía de Jesús como propietaria del colegio de la Inmacula incluye la petición de medidas cautelares para que no se ejecute ningun actuación sobre el conjunto escultórico mientras no haya resolución judicial
La petición de medidas cautelares que impidan actuar sobre el monumento del Simancas mientras no haya una resolución judicial acompaña el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la Compañía de Jesús, en su condición de propietaria del colegio de la Inmaculada, contra la orden que les dio la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de retirar ese conjunto escultórico de la vista pública por ser un símbolo de exaltación franquista que incumple la legalidad vigente en materia de memoria democrática, tanto a nivel estatal como autonómico.
La medida cautelar pidiendo paralizar la retirada del monumento se justifica con la posibilidad de que cualquier acción sobre el conjunto escultórico al separarlo de la fachada del colegio pueda generarle un daño irreparable. Un daño que no tendría solución si finalmente el juzgado da la razón a la Compañía de Jesús en su pleito contra el gobierno autonómico y la pieza tuviera que ser repuesta al lugar que ocupa desde 1958.
La resolución firmada el 5 de mayo por el consejero Ovidio Zapico daba a los Jesuitas un plazo de cuatro meses para ejecutar la orden y de dos para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA si estaban en contra. Ese segundo camino es el que ahora se inicia dejando en manos de un juez la decisión final sobre el destino de la obra de Manuel Álvarez-Laviada.
Una batalla judicial sobre el Simancas que se suma a la política que ha enfrentado a los gobiernos de Asturias y Gijón en este tema desde el minuto uno. De hecho, el gobierno municipal de Foro y PP ya había dejado claro que no permitirá tocar ni una piedra del monumento por ser un bien protegido por el Catálogo Urbanístico de la ciudad. Protección que para la consejería de Derechos Ciudadanos no es suficiente.
La protección del Catálogo Urbanístico
"El Principado nos lo impone y el Ayuntamiento no da permiso. Nos han puesto en un callejón sin salida", explicaba el padre José María Rodríguez Olaizola, superior de lounas semanase Asturias al anunciar hace unos semanas que se veían abocados a recurrir a los juzgados para clarificar la situación. La apuesta de la Compañía de Jesús sobre el denominado monumento a los Héroes del Simancas siempre ha sido mantener la pieza por su valor artístico pero resignificándola para cumplir con las leyes de memoria. De hecho, en esa línea ya habían planteado en 2018 una actuación que incluía, por una parte, una limpieza del monumento y, por otra, cambiar la actual inscripción por una placa con un texto referenciado solo al colegio incorporando su escudo y año de fundación. El Ayuntamiento dio permiso para la limpieza pero no para el cambio de placa por ser una obra catalogada. Ahora mismo en el pedestal del monumento está grabada la inscripción "Disparad sobre nosotros. Simancas 18 julio 1936-21 agosto 1936. Caidos por Dios y por la Patria. Presentes". En la fachada, dos ángeles y una cruz.
Esa imposibilidad legal de cumplir con la retirada del monumento en base al Catálogo es uno de los argumentos centrales del planteamiento de la Compañía de Jesús que se hace llegar al juez. Y no es nuevo. También le fue presentado a la consejería en forma de alegación cuando arrancó el proceso en 2024 a petición de las entidades memorialistas. Igual que se incluyó en el documento de alegaciones la disposición de los Jesuitas a favorecer esa resignificación del espacio y abrir un diálogo entre todas las para buscar una alternativa de consenso. Sus alegaciones fueron rechazadas.
La otra batalla judicial: "Raíces" contra la consejería de Cultura por la declaración como BIC
El recurso de la Compañía de Jesús no es el primero que llega a los juzgados asturianos teniendo como protagonista el memorial del Simancas. Ya había seguido ese camino la denominada Asociación Reivindicativa de la Memoria Historia "Raíces" en su proceso de reivindicación ante la consejería de Cultura de la declaración del conjunto escultórico como un Bien de Interés Cultural (BIC).La intención con esta petición era dotar a la pieza del máximo nivel de protección para frenar las peticiones de retirada defendidas por entidades memorialistas, y finalmente avaladas por el gobierno de Asturias a través de la consejería de Derechos Ciudadanos, en manos de IU en su gobierno de coalición con el PSOE.
"Raíces" presentó su solicitud formal en 2024 y ante la falta de respuesta de la consejería interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra la inacción de la administración y exigiendo una resolución expresa sobre la procedencia de iniciar el expediente de declaración BIC.
El pasado 9 de abril el TSJA dictó auto declarando inadmisible el recurso en su formulación inicial. Solo unos días después "Raíces" presentó recurso de reposición frente a ese auto, que fue trasladado al magistrado ponente. Defiende "Raíces" preservar el monumento como único testimono fíciso en Gijón de "uno de los episodios más documentados de la Guerra Civil en Asturias" y denuncian que la "desaparición o alteración del monumento sin haber agotado los instrumentos legales de protección sería una negligencia patrimonial dificilmente justificable ante la historia de Gijón y de Asturias".
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