Diálisis peritoneal a domicilio para 30 pacientes de Cabueñes
El servicio de Nefrología impulsa este nuevo tratamiento al que se irán sumando enfermos de forma escalonada según sus necesidades
El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Cabueñes ha incorporado a su cartera de servicios el tratamiento de diálisis peritoneal a domicilio. "Una técnica que aportará mayor autonomía y calidad de vida a los pacientes con enfermedad renal crónica", concretan responsable sanitarios a través de un comunicado público de la Consejería de Salud. Cuando el programa esté a pleno rendimiento dará atención a treinta pacientes crónicos, que se incorporarán de forma escalonada en función de las necesidades.
El servicio de Nefrología de Cabueñes completa así su oferta de distintos métodos de diálisis, que ya incluía la hemodiálisis domiciliaria, y refuerza los procedimientos que pueden realizarse en el hogar para evitar desplazamientos frecuentes al hospital y, con ello, mejorar la calidad de vida del paciente.
Este nuevo tratamiento de diálisis destaca, explican los expertos, por su comodidad y flexibilidad "ya que utiliza la membrana peritoneal para filtrar las toxinas y evitar el uso de accesos vasculares". Además de proporcionar a las personas usuarias mayor independencia, lo que facilita la conciliación de la vida personal y laboral.
Esta ampliación del servicio del hospital gijonés se enmarca en la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), impulsada por el Ministerio de Sanidad y avalada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El plan apuesta por priorizar las terapias domiciliarias como opción preferente de tratamiento sustitutivo renal, al considerar que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. El objetivo fijado a nivel nacional es que el 30% de las personas con diálisis utilicen estas modalidades domiciliarias.
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