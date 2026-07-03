La familia de la gijonesa Inés Sánchez confía en "cerrar el círculo", tras la celebración del juicio en el que se reclamó cuatro años de prisión al acusado de matar a la joven

El juicio por el fallecimiento de Inés Sánchez, voluntaria de protección civil, quedó visto para sentencia después de la celebración de la vista oral en los Juzgados de León. El único acusado se enfrenta a un posible delito de homicidio imprudente al ser considerado el conductor que provocó el accidente en el que la gijonesa, que cuando ocurrieron los hechos tenía 23 años, perdió la vida. El hombre solo contestó a las preguntas de su defensa y se declaró inocente. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación que lleva a la familia y la del amigo que acompañaba a la víctima en el vehículo elevaron sus peticiones a los cuatro años de prisión y seis de retirada del carnet de conducir.

Estaba previsto que la familia de Inés Sánchez testificara vía telemática desde el Palacio de Justicia de Gijón, pero finalmente solo lo hizo la psicóloga que elaboró un informe sobre las secuelas físicas y mentales de los padres y hermana de la fallecida. Tras esperar varias horas para comparecer, finalmente abandonaron los juzgados de la plaza Decano Eduardo Ibaseta con las ganas de "cerrar el círculo" que se abrió el fatídico 4 de enero de 2024.

"Llevamos más de dos años de espera para conocer la sentencia. Todavía nos queda esperar unos meses más", reconocía un apesadumbrado José Manuel Sánchez, al que el proceso le ha pasado factura y solo piensa en pasar página y mantener en el recuerdo a su hija. "Han sido meses complicados y volver a vivir todo esto no es fácil. Menos ahora, que se nos junta todo. Precisamente, este 15 de julio cumpliría 26 años", mencionaba Sánchez.

La familia de Inés Sánchez asume que en este proceso lo que peor llevan es la incertidumbre de no saber nada sobre el juicio o el rumbo, aunque tienen claro que "se tiene que hacer justicia con la máxima pena posible", expresaba Pilar Sánchez, madre de la joven.

Esa condena puede ascender a los citados cuatro años de prisión por un delito de homicidio imprudente, aunque el acusado podría tener una pena mayor debido a que afronta otros cargos. Según recogen los agentes de la Guardia Civil que acudieron hasta el punto kilométrico seis de la CL-623, lugar del accidente, el hombre podría haber estado bajo las influencias del alcohol y las drogas. Sin embargo, se negó a realizar prueba alguna que arrojase luz al respecto. La cosa no quedó ahí, ya que tras la colisión llegó a agredir a un agente de la Guardia Civil, hecho por el que ahora le reclaman cuatro años de prisión.

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El accidente que acabó con la vida de Inés Sánchez provocó gran conmoción en Gijón. La joven viajaba a León para posteriormente trasladarse a Gijón para cubrir la cabalgata de Reyes como voluntaria de protección civil. Sin embargo, a la altura de la localidad leonesa de Sariegos del Bernesga el BMW azul marino de Sánchez sufrió una colisión fatal con un Audi. El Ayuntamiento le dedicó un homenaje y sus compañeros sintieron con gran pena el fallecimiento de la joven. Más de dos años después ha tenido lugar una vista oral de la que en la familia esperan una "sentencia justa" que podría llegar en los próximos meses.