Gijón dará a Salud las fincas de Quirón en Cabueñes antes de que acabe el año

El gobierno municipal que lidera la forista Carmen Moriyón entregará antes de que acabe el año a la Consejería de Salud las fincas de Cabueñes vinculadas a la permuta de parcelas con el grupo Quirón que se necesitan para desarrollar la ampliación del gran hospital público de Gijón. Este es el horizonte temporal con que trabaja el Ayuntamiento y que se ve ahora más despejado tras desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la demanda presentada por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) contra el convenio que Ayuntamiento y empresa firmaron en 2023. Una sentencia conocida este jueves y que la CSI ha pedido anular ayer en los tribunales.

Aquel convenio urbanístico comprometía a Quirón a dar cuatro fincas sobre las que tenía un principio de acuerdo en Cabueñes al Ayuntamiento, para que este se las entregara al Principado de Asturias que las incluía en su proyecto de ampliación del hospital. A cambio, el Ayuntamiento se comprometía con Quirón a darle dos fincas en Nuevo Gijón y hacer la modificación del Plan General (PGO) y el Plan Especial necesarios para que allí pudieran construir un hospital.

El sindicato denunció que la operación suponía "recalificar" suelo municipal para dárselo a una empresa "a bajo precio". Para el TSJA prima el "interés público" de una operación que permite "un aumento de la dotación de equipamientos sanitarios" lo que conlleva un "beneficio de los vecinos y de los actuales servicios asistenciales". La CSI tiene un plazo de 30 días para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En todo caso, la sentencia se ha recibido con alivio tanto en Quirón como en el Ayuntamiento de Gijón. El pasado mes de marzo la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, daba un tirón de orejas público a la empresa sanitaria privada por no haber avanzado en su proyecto para Nuevo Gijón y no haber formalizado la compra de las fincas de Cabueñes. De hecho, el gobierno local asumía la posibilidad de que se hiciera una compra directa desde el Ayuntamiento de esas parcelas para garantizar que el Principado las tuviera en sus manos en el momento en que tocara trabajar sobre ellas para convertirlas en espacio de acceso al ampliado hospital. "Por delante de todo está es hospital de Cabueñes", sentenció entonces la regidora.

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Tras conocerse el fallo del TSJA, el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, festejó que los tribunales hubieran avalado la tramitación urbanística realizada por el Ayuntamiento. Pero, sobre todo, que despejara el camino para que se construya "el hospital de Quirón en Nuevo Gijón y la ampliación de Cabueñes". n