"Los Hombres de Paco" comen los "mejores callos de España" en Gijón

"Los Hombres de Paco" se reencuentran en Gijón. Algunos de los actores de la mítica serie de televisión que reinó en Antena 3 entre los años 2005 y 2010 coincidieron en Asturias y más en concreto en el festival Metrópoli, en donde participaron este miércoles en un coloquio para recordar anécdotas, revivir momentos y descubrir todo lo que ocurrió detrás de una de las producciones más queridas de la televisión en España.

En este encuentro participaron los actores Pepón Nieto (Mariano en la serie), Neus Sanz (Rita), Federico Celada (Curtis) y Carlos Santos (José Luis Povedilla). Los cuatro compartieron en redes sociales una fotografía conjunta desde Metrópoli, con el escenario de fondo. "Porque 20 años no es nada y parece que hicimos algo bonito y que ha dejado huella. Dulce reencuentro en Gijón", escribió Federico Celada.

Pepón Nieto aprovechó su visita a Gijón para conocer la ciudad y saborear algunos de sus platos más típicos. El intérprete estuvo en el resturante que en 2023 se encumbró con el título los mejores callos de España en el campeonato nacional de Lena "La Callada por respuesta". La propietaria del establecimiento, Cristina Rey, compartió en Instagram una imagen junto a Nieto, agradeciéndole públicamente la visita.

"Hoy La Gitana tuvo una visita de cine. De esas que convierten un día cualquiera en un bonito recuerdo. Gracias, Pepón Nieto, por visitarnos. Ha sido un auténtico placer recibirte en La Gitana. Y sí… ya podemos decir que hasta Los hombres de Paco han probado nuestros callos", afirmó.

Campeonato mundial de callos

Ganadora de varios concursos gastronómicos (no solo de callos, sino también de fabada y de pote), Cristina Rey fue seleccionada este año como única representante española en el campeonato de callos más prestigioso del mundo: el Championnat D’Europe des Produits Tripiers, celebrado en París.

"Qué bonito es presumir de Asturias y más si es fuera de casa", afirmó Rey en sus redes sociales. La hostelera viajó hasta Francia con su receta de callos, pero no pudo ser. El ganador fue un francés.

La Gitana triunfa con una receta "muy tradicional" y sin trucos de callos. "Los ingredientes básicos que usamos son el callo, la pata de ternera, las manitas y los morros, un refrito de cebolla, ajo, pimentón y guindilla. Eso sí, todos tienen mucha limpieza", explicó la dueña de La Gitana en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.