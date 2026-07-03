"Hubieramos preferido que su decisión hubiera sido cumplir la ley": el mensaje del Principado a los Jesuitas por el Simancas

"Nosotros hubiéramos preferido que su decisión hubiera sido la de respetar la Ley de Memoria Democrática y haberla cumplido". Esa era la contestación de Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática en el gobierno de Asturias, a la presentación por parte de la Compañía de Jesús, en su condición de propietaria del colegio de La Inmaculada, de un recurso judicial contra la resolución emitida en mayo por la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ordenándoles la retirada del memorial del Simancas de la fachada del edificio por ser un símbolo de exaltación franquista que incumple la legislación vigente en materia de memoria.

En su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias –presentado esta misma semana en coincidencia con el fin del plazo de dos meses que tenían para registrarlo–los Jesuitas piden como medida cautelar que se suspenda cualquiera actuación sobre la obra hasta que no haya una resolución judicial. Una petición que de aceptarse por el Tribunal, y es lo que dan por bueno los expertos, bloquea la retirada ordenada por el Principado y garantiza la pervivencia del memorial durante tiempo.

La presentación del recurso no ha pillado de nuevas al equipo que lidera Ovidio Zapico, el único consejero de IU en el gobierno del Principado. Los Jesuitas ya habían anunciado hace unas semanas que iban a transitar el camino hacia los juzgados. De hecho, era la única vía que veían ante el "callejón sin salida" en que les colocaba, por un lado, la orden de retirada emitida por el gobierno de Asturias y, por otra, el anuncio del gobierno de Gijón de que no iban a autorizarlo por ser una pieza artística protegida en el Catálogo Urbanístico de la ciudad. "Era un recurso anunciado así que sabíamos que era cuestión de tiempo. El procedimiento sigue y, obviamente, respeto a la legalidad", sentenció Collado.

Los Jesuitas defienden mantener la obra escultorica por su valor artístico pero resignificándola para cumplir con la ley vigente. De hecho, ya hicieron propuestas en este sentido que pasaban por eliminar la actual inscripción y fijar una placa con referencias limitadas a la entidad colegial.

Pero que el asunto haya acabado en los tribunales no va a suponer un cambio en el criterio de la consejería. "Nuestro objetivo, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es la eliminación de ese homenaje franquista de las calles de la ciudad de Gijón", defendió la directora General de Memoria Democrática.

La participación de Famyr

La resolución sobre el Simancas del gobierno de Asturias parte de una petición expresa de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) formulada en julio de 2024 y en la que se solicitaba que "de acuerdo con la normativa se acuerden las medidas necesarias para la retirada del símbolo de exaltación franquista que aún perdura en Gijón, en lo que fue el antiguo Cuartel de Simancas, actual colegio de La Inmaculada, con proyección exterior a la vía pública , dedicado a caídos por Dios y España en homenaje a los golpistas de 1936". Famyr cuenta con que se les emplace a participar en el procedimiento como interesados. Será en este momento cuando valoren que decisión tomar aunque la intención inicial es incorporarse al procedimiento para defender su propuesta de retirada.