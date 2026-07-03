Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

“La Mala Rodríguez” prende Metrópoli tras la victoria de España con una noche de fuerza y actitud

La artista jerezana abrió el concierto con “Aguante”, siguió con “Usted” y “Mujer bruja” y encontró un público entregado que llenó el recinto después del triunfo de la selección ante Austria

"La Mala Rodríguez" prende Metrópoli tras la victoria de España con una noche de fuerza y actitud

"La Mala Rodríguez" prende Metrópoli tras la victoria de España con una noche de fuerza y actitud

VÍDEO: Demi Taneva / FOTO: Juan Plaza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Demi Taneva

Demi Taneva

La noche ya venía lanzada antes de que “La Mala Rodríguez” apareciera sobre el escenario. La victoria de España frente a Austria había dejado un ambiente de celebración en el recinto de Metrópoli, donde muchos asistentes llegaron todavía comentando el partido. La euforia futbolera dio paso a otra fiesta, la de una de las grandes referentes del rap español, recibida entre gritos y aplausos.

Cuando sonaron los primeros acordes de “Aguante”, el público respondió desde el primer instante. Después llegaron “Usted” y “Mujer bruja”, tres temas que bastaron para confirmar la unión entre la artista y unos seguidores que llevaban horas esperando en las primeras filas.

Horas de espera para estar junto al escenario

Elsa Montejo e Iris Llaca fueron de las que no quisieron perder la oportunidad de colocarse junto a la valla. Aunque llevan apenas un año siguiendo a la cantante, la ilusión era máxima.

“Nos emocionó muchísimo cuando vimos que venía”, contaban mientras aguardaban el inicio del concierto. Compraron las entradas casi en cuanto salieron y tenían claro cuál era el tema que más ilusión les hacía escuchar: “Mujer bruja”

“Es una diosa”

Vanesa Candanedo acumulaba muchas más horas de espera. Cuatro, exactamente, para asegurarse la primera fila. Lleva siguiendo a La Mala desde alrededor de 2010 y reconoce que no dudó ni un instante cuando vio que actuaría en Gijón. “Pensé que no iba a venir”, confesaba. La última vez que la había visto fue en un concierto en Oviedo y define a la artista sin pensárselo dos veces: “Es una diosa”. La canción que esperaba con más ganas era ”¿Quién eres tú?”.

En las primeras filas también había público que ha descubierto a La Mala Rodríguez a través de sus familias. Es el caso de Amelia Orda y Alba Figueroa, que llegaron a las seis y media de la tarde para hacerse con un buen sitio.

Nuestros padres son más fans que nosotras”, reconocían entre risas. Fueron ellos quienes les hablaron de una artista que marcó una época en el panorama musical español. Las entradas las compraron hace apenas dos semanas, aprovechando los descuentos de junio.

Un estilo que sigue marcando generaciones

Luna Esmeralda y Miriam Nayeli también ocuparon la primera fila desde primera hora de la tarde. Aunque una de ellas admite conocer solo algunas canciones, ambas coinciden en qué las atrae de la cantante.

Su estilo, su rollo… Es como ella, muy auténtica”, explicaban. El tema que más ilusión les hacía escuchar era “Tengo un trato”, la canción con la que muchas personas descubrieron a La Mala Rodríguez hace ya más de dos décadas.

Noticias relacionadas

Una actuación llena de energía

La artista jerezana convirtió el escenario de Metrópoli en una demostración de personalidad y fuerza. Su mezcla de rap, flamenco y música urbana encontró la respuesta de un público entregado que no dejó de cantar y bailar durante toda la actuación.

Suscríbete para seguir leyendo

Añádenos en Google
  1. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
  2. Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural
  3. El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
  4. Habla la gijonesa que sufrió una odisea para volar con su máquina de diálisis y que necesitó de la Guardia Civil para embarcar: 'Volvía de mi luna de miel
  5. Compra un viejo hotel de cinco plantas con restaurante en Gijón, se pone a reformarlo y nada es como esperaba: 'Pensé que sería pintar y ya, y qué va, es un follón grande
  6. Vía libre a Quirón: el gigante sanitario podrá instalarse en Nuevo Gijón tras tumbar el TSJA el último impedimento legal
  7. Cinco policías de Gijón investigados por detener con un tiro en la pierna a un joven que amenazaba a su madre con un cuchillo y un martillo
  8. El edificio histórico de la calle Covadonga vuelve al mercado por 2,8 millones

“La Mala Rodríguez” prende Metrópoli tras la victoria de España con una noche de fuerza y actitud

“La Mala Rodríguez” prende Metrópoli tras la victoria de España con una noche de fuerza y actitud

Congelación fiscal y votaciones ya en agosto: el plan de las últimas ordenanzas de tributos del mandato

Congelación fiscal y votaciones ya en agosto: el plan de las últimas ordenanzas de tributos del mandato

Metrópoli vibra con España en su camino al segundo Mundial

Metrópoli vibra con España en su camino al segundo Mundial

El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”

El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”

Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: "Necesitaba más atención psicológica"

Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: "Necesitaba más atención psicológica"

Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón

Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón

Sanz Montes presidirá una misa en la parroquia de San Esteban del Mar en el traspaso por los Jesuitas de la parroquia

Sanz Montes presidirá una misa en la parroquia de San Esteban del Mar en el traspaso por los Jesuitas de la parroquia

La Cultura que pisa la calle

Tracking Pixel Contents