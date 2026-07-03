“La Mala Rodríguez” prende Metrópoli tras la victoria de España con una noche de fuerza y actitud

La noche ya venía lanzada antes de que “La Mala Rodríguez” apareciera sobre el escenario. La victoria de España frente a Austria había dejado un ambiente de celebración en el recinto de Metrópoli, donde muchos asistentes llegaron todavía comentando el partido. La euforia futbolera dio paso a otra fiesta, la de una de las grandes referentes del rap español, recibida entre gritos y aplausos.

Cuando sonaron los primeros acordes de “Aguante”, el público respondió desde el primer instante. Después llegaron “Usted” y “Mujer bruja”, tres temas que bastaron para confirmar la unión entre la artista y unos seguidores que llevaban horas esperando en las primeras filas.

Horas de espera para estar junto al escenario

Elsa Montejo e Iris Llaca fueron de las que no quisieron perder la oportunidad de colocarse junto a la valla. Aunque llevan apenas un año siguiendo a la cantante, la ilusión era máxima.

“Nos emocionó muchísimo cuando vimos que venía”, contaban mientras aguardaban el inicio del concierto. Compraron las entradas casi en cuanto salieron y tenían claro cuál era el tema que más ilusión les hacía escuchar: “Mujer bruja”

“Es una diosa”

Vanesa Candanedo acumulaba muchas más horas de espera. Cuatro, exactamente, para asegurarse la primera fila. Lleva siguiendo a La Mala desde alrededor de 2010 y reconoce que no dudó ni un instante cuando vio que actuaría en Gijón. “Pensé que no iba a venir”, confesaba. La última vez que la había visto fue en un concierto en Oviedo y define a la artista sin pensárselo dos veces: “Es una diosa”. La canción que esperaba con más ganas era ”¿Quién eres tú?”.

En las primeras filas también había público que ha descubierto a La Mala Rodríguez a través de sus familias. Es el caso de Amelia Orda y Alba Figueroa, que llegaron a las seis y media de la tarde para hacerse con un buen sitio.

“Nuestros padres son más fans que nosotras”, reconocían entre risas. Fueron ellos quienes les hablaron de una artista que marcó una época en el panorama musical español. Las entradas las compraron hace apenas dos semanas, aprovechando los descuentos de junio.

Un estilo que sigue marcando generaciones

Luna Esmeralda y Miriam Nayeli también ocuparon la primera fila desde primera hora de la tarde. Aunque una de ellas admite conocer solo algunas canciones, ambas coinciden en qué las atrae de la cantante.

“Su estilo, su rollo… Es como ella, muy auténtica”, explicaban. El tema que más ilusión les hacía escuchar era “Tengo un trato”, la canción con la que muchas personas descubrieron a La Mala Rodríguez hace ya más de dos décadas.

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Una actuación llena de energía

La artista jerezana convirtió el escenario de Metrópoli en una demostración de personalidad y fuerza. Su mezcla de rap, flamenco y música urbana encontró la respuesta de un público entregado que no dejó de cantar y bailar durante toda la actuación.