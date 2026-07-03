Más oferta de FP y una oferta que cumpla con las necesidades de Gijón: una petición de IU camino del Pleno

Por un lado hay un incremento de la demanda de ciclos formativos de Formación Profesional en todo el país a la que hay que dar respuesta. Y por otro lado hay un Gijón que está explorando nuevas vías de expansión de su economía y para ello necesita nuevos perfiles profesionales. Dos realidades que para el edil de IU, Alejandro Farpón, evidencian la necesidad de que la oferta de Formación Profesional en Gijón aumente y lo haga "teniendo en cuenta, además de la demanda existente, las necesidades presentes y futuras del tejido productivo del concejo y su alineación con las estrategias de desarrollo económico del mismo".

Instar al gobierno de Asturias a planificar una ampliación de la oferta de FP en Gijón teniendo en cuenta esos parámetros es lo que le pide Farpón a la Corporación gijonesa a través de una iniciativa a debatir en el próximo Pleno.

"En los últimos años hay un aumento sostenido de la demanda: un 12,5% este curso respecto al anterior", explicó el edil y profesor que centró en los estudios sanitarios la especialidad donde hay una mayor escasez de plazas. "Una escasez que está provocando una expansión notable de la oferta privada. Eso genera un primer problema, que es la amenaza a la calidad de la formación porque hay centros privados muy potentes pero se abre la puerta a quienes son poco más que academias con capacidad de vender títulos.Y hay una segunda consecuencia, que el acceso queda marcado por la capacidad económica de las familias lo que es una forma de violentar la igualdad de oportunidades", concretó el concejal de IU.

Alejandro Farpón, edil de IU. / EP

Para Farpón también es importante que esa nueva oferta de Formación Profesional que llegue a Gijón "esté alineada con las estrategias económicas locales". Un Gijón que apuesta por la Milla del Conocimiento y Naval Azul, sin perder la industria tradicional, y que tiene su propio modelo de crecimiento económico. "Por todo esto, y aunque el Ayuntamiento no tenga las competencias en materia educativa, no se puede desentender de unos estudios que tienen que estar alineados, coordinados y cohesionados con las estrategias locales", remató Farpón