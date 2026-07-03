Pumariega apuesta por el crecimiento turístico del Puerto Deportivo de Gijón como en los puertos del Mediterráneo

El acto para izar la bandera azul un año más -y van 29- en el Puerto Deportivo de Gijón sirvió de marco a la vicealcaldesa y concejala de turismo, Ángela Pumariega, para reivindicar el potencial que ve a Gijón para crecer en turismo náutico, un crecimiento que a medio plazo considera que puede ser equiparable al que en su día experimentaron las marinas del Mediterráneo.

"Gijón reúne las condiciones necesarias para seguir creciendo en este ámbito. Cada vez hay más barcos que por el Cantábrico navegan y viajan. Si el Mediterráneo en su día tenía unos puertos grandes importantes con mucho movimiento, yo creo que en el medio plazo también en el norte, con Gijón como punto estratégico, también va a poder conseguirlo", señaló Pumariega.

Pumariega no sólo resaltó la apuesta municipal por el turismo náutico " para poder traer inversión, ayudar a la economía local y a la desestacionalización", sino que también destacó el papel turístico que juega el Puerto Deportivo de Gijón, integrado en la ciudad y uno de los lugares más frecuentados tanto por gijoneses como por los visitantes.

Pumariega durante su intervención en el izado de la bandera azul en el Puerto Deportivo de Gijón. / Marcos León / LNE

De ahí la importancia de cuidar la imagen del Puerto Deportivo de Gijón. A ese respecto, la Vicealcaldesa resaltó que la bandera azul que se ha izado a primera hora de la tarde de este viernes en el Puerto Deportivo de Gijón "representa una manera de hacer las cosas y constituye una garantía para los usuarios de estas instalaciones, para quienes practicamos deportes náuticos y para todas las personas que llegan a nuestra ciudad".

En cuanto al crecimiento de las embarcaciones en tránsito, las de los visitantes, la gerente del Puerto Deportivo, Flor Guardado, señaló que este verano ha comenzado bien: "el hecho de que junio hubiese sido un mes eh de buen tiempo y tal, ha animado mucho, y la semana que viene ya tenemos aquí a una regata que viene de la Rochelle, un grupo de 23 barcos y unos 43 tripulantes. El tema del eclipse también está pidiendo barcos que quieren venir a ver el eclipse desde desde el puerto, desde el mar. Va a ser un verano interesante", dijo.

Flor Guardado recordó que el de Gijón es uno de los pocos puertos deportivos del Cantábrico con bandera azul y que a diferencia de las playas, donde ondean sólo en temporada veraniega, en los puertos deportivos luce todo el año "porque los servicios se mantienen los 365 días del año". El galardón lo concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

La primera bandera azul ondeó en el Puerto Deportivo de Gijón en 1995. Tras la privatización de su gestión, en 2006, se lleva izando 19 años. "Es el reconocimiento a una labor que se va haciendo poco a poco, todo vinculado a la calidad, a la sostenibilidad, al medio ambiente y a la difusión de todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, para intentar tener en este caso el lujo de un Puerto Deportivo en la ciudad, pues tenerlo lo mejor posible", explicó Guardado.

Civismo

Entre las actividades de mejora que realizaron este año para volver a conseguirla destaca la limpieza del fondo del Puerto Deportivo, de objetos de todo tipo que se lanzan al mismo. Tanto Pumariega como el representante en el acto de la Autoridad Portuaria de Gijón, su responsable de relaciones institucionales, José Luis García, hicieron un llamamiento al civismo para acabar con ese problema.

García también apuntó la contribución de la Autoridad Portuaria a mejorar la imagen del Puerto Deportivo, con el mural que encargó pintar en la punta de Lequerique y con la reciente limpieza de pintadas vandálicas en el dique de Santa Catalina.