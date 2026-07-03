El recurso judicial de la Compañía de Jesús bloquea la retirada del Simancas

La petición de medidas cautelares que impidan actuar sobre el monumento del Simancas mientras no haya una resolución judicial acompaña el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la Compañía de Jesús, en su condición de propietaria del colegio de la Inmaculada, contra la orden que les dio la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de retirar ese conjunto escultórico de la vista pública por ser un símbolo de exaltación franquista que incumple la legalidad vigente en materia de memoria democrática, tanto a nivel estatal como autonómico.

La medida cautelar solicitada por los Jesuitas se justifica con la posibilidad de que cualquier acción sobre el conjunto escultórico al separarlo de la fachada del colegio pueda generarle un daño irreparable. Un daño que no tendría solución si finalmente el juzgado da la razón a la Compañía de Jesús en su pleito contra el gobierno autonómico y la pieza tuviera que ser repuesta al lugar que ocupa desde 1958.

La resolución firmada el 5 de mayo por el consejero Ovidio Zapico (IU) daba a los Jesuitas un plazo de cuatro meses para ejecutar la orden de retirada de la pieza a un espacio privado y de dos para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA si no estaban de acuerdo con la decisión. Ese segundo camino es el que ahora se inicia dejando en manos de un juez la decisión final sobre el destino de la obra de Manuel Álvarez-Laviada.

Una batalla judicial sobre el Simancas que se suma a la política que ha enfrentado a los gobiernos de Asturias y Gijón en este tema desde el minuto uno. De hecho, el gobierno municipal de Foro y PP ya había dejado claro que no permitiría tocar ni una piedra del monumento por ser un bien protegido por el Catálogo Urbanístico de la ciudad. Protección que para la consejería de Derechos Ciudadanos no es suficiente. La bronca política también se dejó ver en enfrentamientos entre los partidos de izquierda y de derecha en el salón de plenos a cuenta del futuro de la obra.

Las dudas sobre la protección que da el Catálogo Urbanístico

"El Principado nos lo impone y el Ayuntamiento no da permiso. Nos han puesto en un callejón sin salida", explicaba el padre José María Rodríguez Olaizola, superior de los Jesuitas de Asturias, al anunciar hace unos semanas que se veían abocados a recurrir a los juzgados para clarificar la situación. A su lado, Luis Antuña Maese, coordinador de la Red Ignaciana de Asturias. La apuesta de la Compañía de Jesús sobre el denominado monumento a los Héroes del Simancas siempre ha sido mantener la pieza por su valor artístico pero resignificándola para cumplir con las leyes de memoria.

De hecho, en esa línea ya habían planteado en 2018 una actuación que incluía, por una parte, una limpieza del monumento y, por otra, cambiar la actual inscripción por una placa con un texto referenciado solo al colegio incorporando su escudo y año de fundación. El Ayuntamiento dio permiso para la limpieza pero no para el cambio de placa por ser una obra incluida en el Catálogo. Ahora mismo en el pedestal del monumento está grabada la inscripción "Disparad sobre nosotros. Simancas 18 julio 1936-21 agosto 1936. Caídos por Dios y por la Patria. Presentes". En la fachada, dos ángeles y una cruz.

Esa imposibilidad legal de cumplir con la retirada del monumento en base al Catálogo es uno de los argumentos centrales del planteamiento de la Compañía de Jesús que se hace llegar al juez. Y no es nuevo. También le fue presentado a la consejería en forma de alegación cuando arrancó el proceso en 2024 a petición de las entidades memorialistas. Más en concreto de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr", que fue quien hizo la petición oficial ante la consejería.

Igual que se incluyó en el documento de alegaciones la disposición de los Jesuitas a favorecer esa resignificación del espacio y abrir un diálogo entre todas las para buscar una alternativa de consenso. Sus alegaciones fueron rechazadas.

La batalla de «Raíces» contra Cultura para conseguir que sea declarado BIC

El recurso de la Compañía de Jesús no es el primero que llega a los juzgados asturianos teniendo como protagonista el memorial del Simancas. Ya había seguido ese camino la Asociación Reivindicativa de la Memoria Historia "Raíces" en su proceso de solicitud ante la consejería de Cultura de la declaración del conjunto escultórico como un Bien de Interés Cultural (BIC). La intención con esta petición era dotar a la pieza artística del máximo nivel de protección para frenar las peticiones de retirada defendidas por entidades memorialistas, y finalmente avaladas por el gobierno de Asturias a través de la consejería de Derechos Ciudadanos, en manos de IU en su gobierno de coalición con el PSOE.

"Raíces" presentó su solicitud formal en 2024 y ante la falta de respuesta de la consejería de Cultura interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la inacción de la administración y exigiendo una resolución expresa sobre la procedencia de iniciar el expediente de declaración BIC. El hecho de que el monumento del Simancas no sea un Bien de Interés Cultural es uno de los argumentos que se utilizaron en la resolución de la consejería de Derechos Ciudadanos para entender que no cabía una excepción, como la que se ha dado, por ejemplo, en la Universidad Laboral.

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El pasado 9 de abril el TSJA dictó auto declarando inadmisible el recurso en su formulación inicial. Solo unos días después la representación de "Raíces" presentó recurso de reposición frente a ese auto, que fue trasladado al magistrado ponente. Defienden los integrantes de "Raíces" en sus comunicaciones públicas que preservar el monumento como único testimonio físico en Gijón de "uno de los episodios más documentados de la Guerra Civil en Asturias" y denuncian que la "desaparición o alteración del monumento sin haber agotado los instrumentos legales de protección sería una negligencia patrimonial difícilmente justificable ante la historia de Gijón y de Asturias".