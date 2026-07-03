El verano florece en la heladería Islandia: tras el helado de fabada y ajo llega a Gijón el de rosas y violetas

En tiempos, se atrevieron a jugar ser dioses conjugando sabores de helados variopintos como el de fabada, ajo o regaliz. Incluso, quisieron romper todos los moldes tratando de elaborar uno que supiera a viagra, el popular fármaco que, como la canción, quien lo probó sabe lo qué hace. Y ahora, lo han vuelto a hacer con un helado que, nunca mejor dicho, revive sus días de vino y rosas.

Y es que la heladería Islandia, una de las más populares de la ciudad, le pega el primer bocado al verano (como en aquella mítica frase de la película «Manolito Gafotas») con un helado que sabe a rosas y violetas. Detrás de esta nueva creación está Iván A. Noval, el actual dueño de este negocio ubicado en la calle San Antonio. «No todos los días comemos pétalos de estas flores», señala orgulloso.

Si hubiera que comparar este helado con algo conocido, lo más parecido sería el agua de rosas, un ingrediente habitual en diferentes elaboraciones gastronómicas. Fue precisamente durante un viaje a Madrid cuando el heladero probó el helado de violeta y reconoce que había aspectos del cono que no terminaban de convencerle. Así que se puso él mismo manos a la obra y se tiró de cabeza. Algo que el sabe hacer perfectamente porque es un mítico de la Rampa. Pero esa es otra historia.

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La heladería no es nueva en la experimentación culinaria. En la década de los noventa se volvió muy popular con los sabores ya mencionados. El de viagra, por cierto, no pudo ser por las restricciones sanitarias. Lo intentó el tío de Iván A. Noval. Con este nuevo lanzamiento habrá quienes se acerquen por la curiosidad de probar este nuevo sabor, otros lo incluirán entre sus favoritos y otros seguirán apostando por lo tradicional. «Esta diversidad es la esencia de una heladería: ofrecer diferentes opciones para que cada persona encuentre el sabor que más le guste», zanja Noval. n