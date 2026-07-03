El verano florece en la heladería Islandia: tras el helado de fabada y ajo llega a Gijón el de rosas y violetas
Iván A. Noval presenta una creación inspirada en la alta gastronomía y en los tradicionales caramelos de violeta de Madrid
María Velasco
En tiempos, se atrevieron a jugar ser dioses conjugando sabores de helados variopintos como el de fabada, ajo o regaliz. Incluso, quisieron romper todos los moldes tratando de elaborar uno que supiera a viagra, el popular fármaco que, como la canción, quien lo probó sabe lo qué hace. Y ahora, lo han vuelto a hacer con un helado que, nunca mejor dicho, revive sus días de vino y rosas.
Y es que la heladería Islandia, una de las más populares de la ciudad, le pega el primer bocado al verano (como en aquella mítica frase de la película «Manolito Gafotas») con un helado que sabe a rosas y violetas. Detrás de esta nueva creación está Iván A. Noval, el actual dueño de este negocio ubicado en la calle San Antonio. «No todos los días comemos pétalos de estas flores», señala orgulloso.
Si hubiera que comparar este helado con algo conocido, lo más parecido sería el agua de rosas, un ingrediente habitual en diferentes elaboraciones gastronómicas. Fue precisamente durante un viaje a Madrid cuando el heladero probó el helado de violeta y reconoce que había aspectos del cono que no terminaban de convencerle. Así que se puso él mismo manos a la obra y se tiró de cabeza. Algo que el sabe hacer perfectamente porque es un mítico de la Rampa. Pero esa es otra historia.
La heladería no es nueva en la experimentación culinaria. En la década de los noventa se volvió muy popular con los sabores ya mencionados. El de viagra, por cierto, no pudo ser por las restricciones sanitarias. Lo intentó el tío de Iván A. Noval. Con este nuevo lanzamiento habrá quienes se acerquen por la curiosidad de probar este nuevo sabor, otros lo incluirán entre sus favoritos y otros seguirán apostando por lo tradicional. «Esta diversidad es la esencia de una heladería: ofrecer diferentes opciones para que cada persona encuentre el sabor que más le guste», zanja Noval. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Habla la gijonesa que sufrió una odisea para volar con su máquina de diálisis y que necesitó de la Guardia Civil para embarcar: 'Volvía de mi luna de miel
- Cinco policías de Gijón investigados por detener con un tiro en la pierna a un joven que amenazaba a su madre con un cuchillo y un martillo
- Compra un viejo hotel de cinco plantas con restaurante en Gijón, se pone a reformarlo y nada es como esperaba: 'Pensé que sería pintar y ya, y qué va, es un follón grande