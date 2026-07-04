Espuma, basura, malos olores... la realidad del estanque de la plaza de Europa con la que se quiere acabar

Espuma, restos de basura flotando, malos olores... Eso es lo que ahora mismo acompaña al estanque de la plaza de Europa. Y, vinculado a ella, una fuente que lleva mucho tiempo sin funcionar. Solventar ambos problemas es el compromiso del equipo de gobierno. O por lo menos el que asumió en comisión el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, al aceptar el ruego presentado por IU reivindicando una limpieza integral del estanque y la reparación del sistema hidráulico de la fuente. En su petición, Javier Suárez Llana, se hacía eco de las denuncias de la asociación vecinal "Jovellanos" de la zona centro sobre la insalubridad en la que se encuentra la zona.

El plan del equipo de gobierno es vincular la operación de remodelación del estanque al macrocontrato que el Ayuntamiento tiene con Acciona para la gestión de sus servicios energéticos. Un contrato donde la empresa incluyó el mantenimiento de fuentes entre las mejoras de su oferta a la licitación. Según las explicaciones de Villoria, el origen del problema es que el sistema hidráulico está colapsado por las raíces de los árboles del entorno.

La fuente de la plaza, que lleva tiempo sin funcionar. / Ángel González

Y la idea que se está valorando ahora mismo es separar los sistemas de la fuente y el estanque para que funcionen de forma independiente. Una solución que a Suárez Llana le genera más que dudas ya que "precisamente la función de la fuente es renovar el agua del estanque. En ausencia de aporte de agua y movimiento lo que sucede es lo que vemos ahora: aguas eutrofizadas".

Zona de aparcamiento junto al pabellón de Perchera-La Braña

También tiene entre manos la concejalía de Infraestructuras, a partir de un ruego presentado en enero por IU, el acondicionamiento y señalización como aparcamiento de dos franjas de terreno sin asfaltar vinculadas al Pabellón de Deportes de Perchera - La Braña. El planteamiento actual es estudiar la viabilidad de vincular esa operación a la concesión que el Patronato Deportivo Municipal va a impulsar para el espacio deportivo colindante, el antiguo Soccer. Si finalmente esa opción no es factible se encargaría de la actuación el servicio de Obras Públicas. En cualquier caso, siempre garantizando que ambas zonas se convertirían en aparcamiento de acceso libre.

Mesas y bancos en el Lauredal

En materia de Medio Ambiente se dio respuesta a las preguntas de Olaya Suárez, portavoz de Podemos, sobre una limpieza integral en la calle Espinosa y la retirada de bancos y mesas en el parque del Lauredal. Sobre la calle Espinosa se explicó que ya se ha dado orden a Emulsa para la eliminación de hierbas en los bordillos y que se realizará una actuación específica en la zona durante la campaña de refuerzo especial de lavado de contenedores. Y en el caso del Lauredal la retirada se ha justificado por el estado de deterioro del mobiliario y las quejas vecinales por su uso para conductas incívicas. El concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, que dejó sus respuestas por escrito, se abrió a recuperar ese mobiliario si ha demanda aunque recordó que a lo largo de todo el parque hay 130 bancos donde sentarse.

Al PSOE le dejaron pendiente la contestación sobre tiempos de espera para la concesión de licencias. El Grupo Municipal Socialista también había llevado iniciativas sobre la situación de la piscina terapéutica del colegio de Castiello, cuyo uso está pendiente de contar con el personal especializado, y sobre averías en el suministro de luz de Cimavilla, que se dieron por solventadas a finales del mes de junio.