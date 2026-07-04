Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared
La menor tuvo que ser atendida por sanitarios y trasladada al hospital y las primeras observaciones revelan que no sufrió lesiones considerables
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Gran susto en un centro comercial de Gijón tras un accidente de una menor. Los hechos ocurrieron esta tarde cuando la joven de 9 años resultó herida al quedársele el brazo atrapado entre la escalera mecánica en la que estaba y la pared.
La niña estaba acompañada por su madre que, rápidamente, presionó el botón de parada y fue a socorrer a su hija. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia con sanitarios que en un primer momento pudieron acreditar que no había sufrido lesiones severas.
No obstante, optaron por trasladarla al hospital para realizar un examen más exhaustivo y descartar posibles daños mayores.
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