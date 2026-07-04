Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared

Gran susto en un centro comercial de Gijón tras un accidente de una menor. Los hechos ocurrieron esta tarde cuando la joven de 9 años resultó herida al quedársele el brazo atrapado entre la escalera mecánica en la que estaba y la pared.

La niña estaba acompañada por su madre que, rápidamente, presionó el botón de parada y fue a socorrer a su hija. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia con sanitarios que en un primer momento pudieron acreditar que no había sufrido lesiones severas.

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No obstante, optaron por trasladarla al hospital para realizar un examen más exhaustivo y descartar posibles daños mayores.