"Inmaculate Fools", pop-rock británico sin tonterías para despertar a Gijón

El paso por Gijón de "Inmaculate Fools" (tontos inmaculados, traducido al español) demostró que la banda de pop-rock del veterano Kevin Weatherill sigue en plena forma. El grupo británico ofrecieron una hora ininterrumpida de la mejor música británica, con Weatherill dejándolo todo en el escenario a sus ya más de 70 años.

Fue para el deleite de fans como Chema Vales, que estuvo todo el concierto apoyando en primera línea con una camiseta de la banda. Emilio Díaz fue otro de los más activos cerca del escenario, disfrutando de varias de sus canciones favoritas, como "So sad" o la homónima "Inmaculate Fools". La banda cerró el espectáculo con el tema "Dumb poet", un himno de 1987 para despedirse de su público por todo lo alto mientras los más fieles no dejaban de aplaudir.