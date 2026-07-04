Una "mareona" de indianas para acompañar a la "Lloca" del Rinconín: "Queremos que sea una nueva tradición"

Se llaman a sí mismas "Las chicas guay" y son un grupo de amigas que no para de crecer: ya más de cuarenta. Y este sábado, vestidas como iban de punta y blanco, apararon todas las miradas del Muro de San Lorenzo. Con sus trajes blancos, sus sombreros y sombrillas, la comitiva instauró lo que espera que pueda ser una nueva tradición local: una ruta hasta la estatua de "La madre del emigrante" para recordar el pasado inmigrante e indiano de Asturias. "Una ciudad como Gijón, que baila la danza prima en agosto mirando al mar por esto mismo, merecía tener una celebración así", señala Dolores Nieto, una de las organizadoras de la cita.

La comitiva inició a mediodía un recorrido que partió desde la explanada Náutico y llegó, sin prisa pero sin pausa, hasta el monumento a "La madre del emigrante". La escultura, explican las participantes, simboliza "el dolor de todas las madres que veían partir a sus hijos hacia América". Y por eso desde allí, cuando terminó la ruta, las presentes recordaron ayer tanto a quienes emigraron como a quienes permanecieron en Asturias esperando su regreso. Para algunas, de hecho, este homenaje tiene un significado personal. "Gracias a los emigrantes de mi familia vivo como vivo", defiende Sonsoles Fernández.

Esta iniciativa la impulsan a título personal estas "chicas guay", pero Nieto aclara que aspiran a que la idea cuaje y sume en los próximos años nuevos adeptos. "Hemos avisado al Ayuntamiento, para no meternos en líos porque no queríamos pisar a nadie, y se mostraron encantados", afirma. Por ahora, ya han convocado la cita para el año que viene y su idea es que la tradición conserve esta misma fecha: primer sábado de cada mes de julio. "Queremos que esto se mantenga y salga adelante", explican.

Amor de madre

Para las impulsoras, esta ruta, que también pretende ser amena, busca poner en el foco "especialmente" a las madres que tuvieron que ver cómo sus hijos partían en busca de una vida mejor. "Las madres son las que despedían a todos los asturianos que marchaban a las Américas", insiste Dolores, que explica que este gesto es lo que hace de su iniciativa una actividad con potencial suficiente como para aglutinar a buena parte de la ciudad. "Queremos que la gente participe, casi todos los gijoneses tenemos familiares emigrantes", afirma.

Para María Antonia Muñiz, por su parte, el monumento de la "Lloca" representa mucho más que una escultura y que el nombre con el que popularmente se la nombra. "Queremos darles voz a esas madres que estaban representadas por la 'Lloca', porque en realidad simboliza la tristeza de una madre que ve que su hijo se va y no le va a volver a ver", cuenta. Todas esperan que esta pequeña excursión sirva para dar a conocer este pedazo de historia local y para "animar" a que la cita se consolide. Por ahora, se quedaron con muy buenas sensaciones. "Mucha gente se nos quedó mirando cuando pasábamos por el Muro y nos preguntaban qué estábamos haciendo, y varias personas nos dijeron que si lo hubiesen sabido antes nos habrían acompañado", celebra Nieto.