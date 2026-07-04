La sidrería gijonesa Casa Ataulfo se hace con un mero gigante de 20 kilos: "Nos dará para 35 raciones"
"Lo normal es que pesen de 6 a 10 kilos", señala el cocinero Julio Bárcena Pulido
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Gijón
La sidrería gijonesa Casa Ataulfo ha adquirido, para ofrecer a lo largo del fin de semana a sus clientes, un mero de 20 kilos.
Se trata de un pez de tamaño excepcional, procedente de la rula de Avilés. "Lo normal es que pesen de 6 a 10 kilos", explica el cocinero Julio Bárcena Pulido.
Por el tamaño de este pescado, "con la merma dará para unas 35 raciones", que se despacharán entre este sábado y este domingo, apunta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- Fallece a los 44 años Lorena Cotarelo, secretaria de la Fundación Gijón Rural
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Habla la gijonesa que sufrió una odisea para volar con su máquina de diálisis y que necesitó de la Guardia Civil para embarcar: 'Volvía de mi luna de miel
- Las caravanas se hacen fuertes en Gijón pese a los gálibos: 'Consumimos en comercio local', aseguran sus usuarios
- Cinco policías de Gijón investigados por detener con un tiro en la pierna a un joven que amenazaba a su madre con un cuchillo y un martillo
La sidrería gijonesa Casa Ataulfo se hace con un mero gigante de 20 kilos: "Nos dará para 35 raciones"
Espuma, basura, malos olores... la realidad del estanque de la plaza de Europa con la que se quiere acabar
La Semana Negra estrena escenario sin perder su esencia: “Nos gusta mucho cómo ha quedado y vamos a disfrutar de todo”
Un mero como no hay otro llega a Casa Ataulfo
Contenido ofrecido por Casa Ataulfo