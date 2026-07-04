La sidrería gijonesa Casa Ataulfo se hace con un mero gigante de 20 kilos: "Nos dará para 35 raciones"

La sidrería gijonesa Casa Ataulfo ha adquirido, para ofrecer a lo largo del fin de semana a sus clientes, un mero de 20 kilos.

Se trata de un pez de tamaño excepcional, procedente de la rula de Avilés. "Lo normal es que pesen de 6 a 10 kilos", explica el cocinero Julio Bárcena Pulido.

Por el tamaño de este pescado, "con la merma dará para unas 35 raciones", que se despacharán entre este sábado y este domingo, apunta.