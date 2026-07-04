Un mero como no hay otro llega a Casa Ataulfo

Lo mejor del norte se sirve en Casa Ataulfo. La popular sidrería gijonesa destaca por la calidad del producto, fresco, del Cantábrico y "como tiene que ser". Este fin de semana, el mero será una de las recomendaciones. En concreto, está previsto que Casa Ataulfo reciba hoy uno de esos ejemplares que quedan grabados en la retina de quienes tienen la suerte de poder capturarlos, verlos... y también degustarlos. Nada menos que un mero de 25 kilos se servirá en la sidrería, conque no será de extrañar que esté presente numerosas comandas desde hoy.

"De pura madre" / Cedida a LNE

La variedad de pescados y mariscos va más allá de un mero inusual. Bugres y langostas asgaya seducen el apetito de los comensales que se sientan a la buena mesa de Ataulfo. Además de los más habituales, estos días sobresalen el bonito y los chipirones de potera. El bonito se sirve en tacos, rodajas y rollo. Otra opción pasa por pedir ventrisca. Los chipirones de potera, por su parte, son fielmente apreciados por el modo artesanal en el que se pescan, así como por su sabor, más suave que el convencional.

Para acompañar cada plato, en Casa Ataulfo se estila la mejor sidra. Sed de PKDO DOP se escancia habitualmente en el restaurante. En estos momentos, también "De Pura Madre", aunque no por siempre: quienes deseen probar la primera sidra del año deberán darse prisa, pues julio será el último mes para probarla hasta 2027.