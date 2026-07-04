La Policía Nacional interviene tras una agresión con un cuchillo en un piso del centro de Gijón
Una mujer alertó de que su expareja había atacado a su hija en su casa de la calle Santa Doradía y que ella había logrado retenerlo tras herirlo con un arma blanca
D. T.
Intervención policial a última hora de la tarde de ayer en Gijón. Una patrulla de la Policía Nacional tuvo que acudir al número once de la calle Santa Doradía por una riña con cuchillos que se saldó con, al menos, dos heridos. Según las fuentes consultadas conocedoras del caso, se produjo una alerta que indicaba que la expareja de una mujer había accedido a su vivienda y herido con un cuchillo a la hija de esta.
La mujer, según la alerta, pudo responder a la agresión y defenderse también con un arma blanca, hiriendo a su expareja y conteniendo el ataque. Hasta el lugar de los hechos tuvo que acudir también personal sanitario.
El hombre fue trasladado a un centro médico cercano y lo mismo hicieron los facultativos con la mujer herida.
Los hechos se produjeron pasadas las diez de la noche y generaron revuelo en la calle, que se encuentra en el centro de la ciudad. Los policías nacionales tuvieron que subir a la vivienda para poder atajar la situación, que finalmente quedó resuelta sin tener que lamentar una mayor tragedia.
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