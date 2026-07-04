Porceyo arranca por todo lo alto el medio siglo de fiestas de Santa Isabel
Las fiestas arrancaron este viernes con el tradicional repique de campanas
Porceyo dio comienzo a sus fiestas de Santa Isabel con el tradicional repique de campanas a media tarde en una de las ediciones más especiales. Celebrando el 50º aniversario de estos festejos, los vecinos llenaron el prao desde las primeras horas para disfrutar de la música, deporte y mucho ocio en esta primera jornada.
Tras la apertura, llegó la pachanga folixera y el concurso de toques, previo a la actuación del grupo "Punto de Fuga" y el homenaje por el medio centenario de las fiestas. Los vecinos también contribuyeron aportando sus mejores postres en un concurso que precedió al segundo turno musical.
El escenario fue para la "Orquesta Waykas" en una primera verbena en la que les acompañó Dj Dani Vieites. En la jornada de hoy, el recinto abrirá a las 13.00 horas con la sesión vermú, seguida de una gran corderada comunitaria. Por la tarde continuarán las actividades con los juegos tradicionales para todos los públicos y chocolatada para los más pequeños.
La animación correrá a cargo del "Grupo Tekila" y una segunda sesión de Dj Dani Vieites para cerrar la jornada.
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