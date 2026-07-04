La sentencia judicial que le hace ganar a Emulsa un millón de euros
El dinero, que estaba bloqueado por la demanda de varios trabajadores que pedían cobrar la prima de sábado, se dedicará a inversión
A 1.015.000 euros se eleva el dinero que la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) que por obligación legal tenía bloqueado dentro de su presupuesto a la espera de una resolución judicial en el pleito por el cobro de la prima de sábado que iniciaron 43 trabajadores de los servicios de higiene urbana y recogida de residuos sólidos urbanos en enero de 2025.
Un dinero que se desbloquea tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimando el recurso de suplicación interpuesto por estos trabajadores contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón que le había dado la razón ya hace un año a la empresa en su decisión de no pagarles ese plus.
«Al desestimar el TSJA estos argumentos y pretensiones, la empresa podrá volver a disponer de la cantidad provisionada y destinarla a la inversión en adquisición de nuevo material y maquinaria, lo que redundará en una mejora de los servicios de limpieza y medio ambiente que realiza Emulsa en beneficio de la ciudadanía de Gijón», se explica desde la empresa que preside el concejal popular Rodrigo Pintueles.
Sábado ordinario, sábado excepcional
Los demandantes exigían el cobro de la prima de sábado que el convenio de la empresa reconoce para trabajadores de otros servicios de la empresa que trabajan de manera habitual de lunes a viernes y con carácter excepcional algún sábado. Caso, por ejemplo de los equipos de limpieza de colegios o talleres. En los servicios a los que pertenecen los demandantes la jornada ordinaria fijada en convenio era de lunes a sábado hasta 2024 y ahora de lunes a domingo, acumulando cinco minutos de descanso por jornada trabajada.
El TSJA reafirma el argumentario de la sentencia inicial que entiende que esta prima está específicamente prevista para trabajos en sábado que no sean habituales ni formen parte del horario previsto con carácter general en el convenio para ese servicio. De haber ganado los trabajadores, Emulsa no solo tendría que haber abonado ese millón de euros que se le reclamaban de forma directa; también mantener el pago de esas primas a futuro.
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