"Taburete" mantiene su idilio con Gijón dejándolo todo sobre las tablas

Público de todas las edades y, en especial, amantes de la banda "Tabuerte" se congregaron en la explanada frente al escenario principal de Metrópoli para disfrutar de los clásicos y últimos hits del grupo madrileño liderado por el mediático Willy Bárcenas. Aunque el concierto comenzó con algo de retraso, la espera les mereció la pena.

Así lo demostraron los asistentes llenando de aplausos la salida de los integrantes del grupo. Bárcenas, apareció sobre el escenario al ritmo de "Cuando los hombres lloran". Con su característico estilo, el cantante fue repasando algunos de sus temas, como "Belerofón", "Una foto en blanco y negro" o "De menos", parte del repertorio que han ido elaborando en una trayectoria ascendente desde que hace más de una década comenzaran en la música desde la capital española.

Sin embargo, fueron los ya convertidos himnos de la banda los que levantaron las mayores ovaciones. "Sirenas" y "Vino y cemento" se hiceron esperar para la última parte del concierto. Lo que marcó la tónica en estos temas fue que sus fans los cantaron a pleno pulmón y de principio a fin.

Muchos de los presentes demostraron por qué Taburete es su grupo favorito. Iris Cachán destacó "Vino y cemento" como su canción preferida, mientras que Rebeca Menéndez Puente tiene especial cariño a "Sirenas". En el caso de Alejandro Mora, afirmó que es fan número uno y, ayer, junto a su grupo de amigos, cantó como nunca los temazos de la banda.

El carismático Willy Bárcenas también se permitió unos minutos para compartir unas palabras con sus seguidores y agradecer el cariño del público gijonés: "Somos unos afortunados, gracias por hacernos cumplir el sueño de nuestras vidas", confesó el vocalista de la banda, seguido de una de las grandes ovaciones de la noche con la que los fanáticos le devolvían el cariño.

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"Taburete" volvió a dejar una noche para el recuerdo de todos sus fans que cada poco tiempo pueden disfrutar de sus conciertos en la región. En el caso del de Metrópoli, entregaron los temas clásicos, los últimos lanzamientos y sobre todo esa energía especial que irradian cada vez que se suben frente a su público.