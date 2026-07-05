Alejandro Beneit: "El año que viene tendremos una exposición inédita en Europa procedente del Museo Americano"

Alejandro Beneit Sierra(Cádiz, 1981) es el director del Bioparc Acuario de Gijón. La institución se encuentra en un "momento dulce" tras la firma del acuerdo con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y otro con la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco. Además, junto con el Oceanográfico, la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Gijón, participa en un experimento pionero sobre la carabela portuguesa que incluye el uso de barreras, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, para frenar la llegada de estos animales a las playas.

Hable de ese experimento con la carabela portuguesa.

El proyecto empezó realmente el año pasado. Junto con el Instituto Oceanográfico y la Universidad de Oviedo empezamos a investigar sobre las carabelas portuguesas, porque son un problema. Nuestro papel era mantenerlas con vida en el Acuario para que después los investigadores pudieran hacer los experimentos y el seguimiento que necesitaban. Este año se ha ampliado. Hay una parte importante de divulgación y está también la parte de las barreras, que es llamativo.

¿Cuándo estarán colocadas?

Este mes. La idea es que, cuando lleguen las carabelas, empecemos a traerlas al Acuario. A mediados de este mes o ya en agosto creo que podremos empezar con las primeras pruebas.

¿Solo se coloca una, no?

Sí. Es una barrera para los vertidos de los puertos. La idea es ver si las paran o no. O si las paran y rompen sus tentáculos, que eso es peor porque siguen siendo urticantes y pueden ir sueltos sin que se visualice el animal entero. Queremos ver cómo se comportan y si necesitan alguna modificación o no.

De mano se entiende que para San Lorenzo no sirven.

Sobre todo por la amplitud que tiene. Poner una barrera ahí, de tantos kilómetros, es complejo. Pero lo primero es ver cómo funcionan con las carabelas. La investigación servirá para tomar decisiones. Dónde y cómo se ponen las barreras o cuanto se invierto o no ya es una decisión política que nos trasciende a los investigadores.

Las van a exponer.

Sí, una parte importante del proyecto es de divulgación y comunicación. Ya hemos empezado con talleres con personal que puede entrar en contacto con ellas, como trabajadores de Emulsa o socorristas. Las vamos a exponer en el Acuario para que la gente sea consciente. Ya tenemos unas maquetas de cómo son, pero queremos tenerlas vivas en exposición. Eso no se ha hecho nunca.

¿Cuándo se podrán ver?

Pronto, pero lo primero es que aparezcan. Ya hemos empezado con los cambios. Creo que para el día 10 o 12 tendremos el tanque adaptado, lo cual necesita una gran obra dentro de ese tanque en el que las vamos a exponer. Ya hemos empezado. Para mitad de mes me gustaría tener ya alguna expuesta.

A nivel general, ¿está el Acuario en uno de los mejores momentos de su historia?

Sí, estamos en un momento dulce. El proyecto es económicamente sostenible porque recibimos muchos visitantes, que es lo principal, pero lo estamos enfocando de una manera muy correcta, trabajando mucho en investigación y conservación, con el CRAMA. Tenemos un equipo muy comprometido y estamos pasando un momento dulce, fruto de mucho trabajo durante estos últimos años.

¿El acuerdo con el Museo Americano en qué se traduce?

Es un acuerdo marco de colaboración y divulgación. Estamos trabajando para el año que viene en una exposición nueva, que no es fácil traer. Estamos viendo si podemos tener algún contenido más relacionado con el Museo, lo cual no se ha hecho nunca. También, si podemos conectar con ellos en directo y hacer algo por ahí. La relación es muy buena y estos acuerdos sirven para conocerse y para tener facilidad de comunicación a la hora de proponer cosas. Ya digo, el año que viene seguro tendremos una exposición nueva del Museo y quizás alguna sorpresa más, pero es pronto para decirlo.

¿Se puede avanzar algo sobre esa exposición?

Todavía no, porque ellos tienen tres disponibles para traer. Las tres son novedosas en Europa, nunca se han visto aquí, y estamos viendo cuál encajaría más. Obviamente tendrá relación con el ambiente marino y con el cambio climático . Lo que sí se puede decir es que Gijón va a tener el año que viene una exposición que en Europa no se ha visto y que procede de un museo de Nueva York.

Está el acuerdo con Mónaco.

Sí, colaboramos ya con ellos porque queremos traer otra exposición que tienen, una muestra itinerante que es muy reconocida. Estamos viendo para hacer algún proyecto en común, pero por ahora es prematuro. La relación con ellos es muy buena. Lo que está pasando es que el Acuario y Gijón nos estamos poniendo en el mapa. Llamamos la atención de instituciones grandes porque, aunque somos pequeños-medianos, esas instituciones ven que somos serios, que nos apetece hacer cosas y meternos en charcos para sacar proyectos adelante.

A nivel de visitantes, los números son top.

Sí. Cada año ha sido récord. Somos el equipamiento de pago más visitado de Asturias y cada año hemos ido mejor. No solo en número, que obviamente es importante, porque el proyecto tiene que ser económicamente sostenible. Al final, los proyectos de investigación y conservación requieren muchos recursos y dinero. También es mayor la satisfacción del cliente. La medimos mucho, estamos atentos a todos los comentarios y puntuaciones y vemos que cada vez son mayores.

¿Cómo va la ampliación?

Igual que en años anteriores. Hay interés por muchas partes en la ampliación. Al final, pocas ciudades tienen un Acuario y es relevante para la ciencia, el turismo y la ciudadanía. Pero de momento se queda ahí.

Naval Azul avanza.

Se han hecho con la primera parte de los suelos, sí. Es maravilloso y estamos muy satisfechos porque hemos visto la construcción, todo el cambio que ha habido desde que los adquirió el Ayuntamiento. Queda la parte de las naves....Ya digo, el interés de las partes se mantiene, pero hay incertidumbre sobre lo que pasará al lado del Acuario.

¿Mantienen esos primeros esbozos?

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Eran primeros borradores, ideas que nos hacían mucha ilusión. Pero está claro que ahora las necesidades de la ciudad son otras, los requisitos son otros y el equipo que gobierna también es otro. Era una idea de qué se podía hacer en esos terrenos. El Ayuntamiento lo tiene muy claro y estamos muy alineados con la decisión de tener un campus de economía azul. Cualquier propuesta de ampliación tiene que estar encajada en ese marco. Los planes iniciales de ampliación obviamente han cambiado.