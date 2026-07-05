Baraldi desvela cómo se escribe el miedo

Considerada la reina italiana del thriller italiano, Barbara Baraldi, uno de los platos fuertes de esta Semana Negra, dijo estar ayer "encantada" con haber descubierto Gijón. "Me gusta su temperatura agradable y la brisa marina", dijo la autora en su cita con los medios en el Hotel Don Manuel. Señaló estar, también, agradecida de poder venir a un festival literario que ya conocía y que le está haciendo "no poder parar de reír". "Igual esto perjudica mi imagen de autora de género negro", bromeó.

La escritora italiana procedente de Mirandola venía a Gijón para presentar a sus lectores españoles su obra, entre la que se incluyen títulos como "Los asesinatos del tarot", con el cual dijo referenciar a una de sus grandes fuentes de inspiración: el literato Hermann Hesse. Comentó que en una de las novelas de este autor, "Narciso y Goldmundo", hay dos personajes que son "como un alma partida" y que, según ella, el thriller de "Los asesinatos del tarot" tiene un paralelismo muy directo con esta obra, "mostrando esta dualidad a través de los personajes de dos hermanas".

El tarot, añadió, es uno de los ejes principales del libro. Ella dice ver las cartas del tarot como un instrumento con el cual "se puede conocer el interior de las personas". Niega la autora, sin embargo, la creencia extendida de que con ellas se pueda leer el futuro.

"Me gusta pensar que si la vida de las demás personas fuese un libro, quizás la mayoría estarían escritos en el centro de la página", comentó también la italiana mientras hablaba de su vida escolar y de sus problemas para socializar con la gente. Se abrió sobre su niñez; dijo que ella recuerda su etapa colegial como "la más dura de su vida", algo que considera atípico, explicó que incluso llegó a ser "incapaz de hablar con la gente".

Cuando fue preguntada acerca del cambio entre escribir novelas a cómics, volvió a recordar su infancia, y contó una historia sobre la casa donde vivía de pequeña, donde acabó descubriendo el mundo de las viñetas atraída por lo que ella pensaba que eran "fantasmas que vivían en su buhardilla". Los tebeos, dijo, fueron su método de introducción a la lectura, y es por eso que siempre tenía en mente acabar escribiendo novelas gráficas algún día.

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Quiso compartir también la escritora una explicación de cómo aborda el resto de escribir una de sus historietas. Lo explicó así: "Mi método de trabajo es intentar plasmar esas visiones por escrito como si fuese un director de cine, tengo que hacer un guión que sea interpretado por un dibujante". Dejó claro, además, que toma mucho en cuenta las películas de terror con sus planos contrapicados para transmitir el miedo de la víctima, y quiso darle mucha importancia al ilustrador, teniéndolo en cuenta como el "primer lector de su obra".