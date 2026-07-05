Congelación y compromiso social en la propuesta fiscal para cultura y deporte en Gijón

Mínimos y la mayoría de carácter social para apoyar a los vecinos con menos recursos. Así son los ajustes que de cara a 2027 se incorporarán al bloque de ordenanzas fiscales que rigen los precios públicos de los servicios que ofrecen a la ciudadanía los tres organismos autónomos del Ayuntamiento: las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo. Su propuesta de cambios cumple con el criterio general de congelación fiscal fijado por el gobierno de Foro y PP liderado por Carmen Moriyón. El compromiso es no tocar los cinco impuestos que controla el Ayuntamiento –IBI, plusvalía, viñeta, IAE e ICIO– y reducir al mínimo las modificaciones en tasas y precios públicos.

La concejalía de Hacienda que encabeza la edil forista María Mitre ha establecido el 14 de agosto como fecha tope para que las juntas rectoras de los organismos autónomos y los consejos de administración de las empresas municipales tengan aprobadas sus propuestas. El calendario de trabajo, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, fija para el 9 de septiembre la aprobación en Junta de Gobierno de la propuesta fiscal municipal completa de cara a conseguir la luz verde del Pleno un mes más tarde. La tramitación de las ordenanzas avanza la elaboración del último presupuesto de este mandato municipal. A mediados de 2027 hay elecciones.

Un cambio compartido por las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales es la incorporación de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al grupo de beneficiarios de precios reducidos. En el caso de Cultura esa tarifa reducida es para el acceso a sus cursos y talleres y en Servicios Sociales a sus actividades culturales, de ocio o educativas para niños y jóvenes con capacidades diversas. Ahora mismo el precio reducido alcanza a quienes perciben un subsidio no contributivo de desempleo, la renta activa de inserción, pensión no contributiva, salario social básico, ayuda a familias de la Fundación Municipal de Servicios Sociales o beca comedor.

La Fundación de Cultura incorpora, además, un segundo cambio que tiene que ver con el alquiler de espacios en los museos, que se limita a una única jornada de ocupación –añadiendo el tiempo necesario para el montaje y desmontaje– cuando afecta al Pueblu d´Asturies, el parque arqueológico de la Campa de Torres y la Villa romana de Veranes. El objetivo de esta limitación es la protección de esos espacios.

Nuevos usos deportivos y en la forma de pago y devolución

Desde esa misma visión de impacto social el Patronato Deportivo Municipal crea la figura del "Abonado Gijón Deporte Social" destinada a personas en situación de vulnerabilidad y determinados deportistas. Este modelo sustituye al anterior "Abono Deporte Bonificado" pero mantiene sus mismas tarifas de precios reducidos y las mismas condiciones sociales para tener derecho a él. La reducción de precios para estos abonados se aplica al uso de instalaciones deportivas y a una actividad por cada uno de los programas de escuelas deportivas, mantenimiento físico para adultos, cursos de iniciación deportiva, natación, actividades acuáticas y vacaciones deportivas. La condición de abonado tendrá un año de vigencia.

Más ajustes en el Patronato. A la ordenanza que regula el uso de instalaciones deportivas municipales se suman nuevas modalidades tanto para usos colectivos como sociales. En concreto, baloncesto 3x3, pista de hockey patines del Patinódromo de Moreda, uso del Palacio de Deportes para espectáculos deportivos, alquiler de pista de calentamiento de hípica (mínimo de 7 días) y entrada a gimnasio de calistenia y crosstraining. También se plantea la eliminación de algunas tarifas de uso intensivo relacionadas con pabellones deportivos y el uso del Palacio de Deportes para espectáculos deportivos. Otro matiz: se actualiza la tarifa de uso nocturno del Palacio cuando la actividad vaya más allá de las 22 horas.

En materia de cursos, actividades y campamentos se incluyen pequeferia, talleres acuáticos, salvamento y socorrismo, taller de surf, skate y biología y campus de mar y de raqueta. Se ha optado, por otro lado, por la eliminación de la actividad combinada para mayores de 70 años que incluía sesiones de gimnasia y natación.

El Patronato Deportivo incluirá como método de pago de sus actividades el denominado "monedero Gijón Deporte", a través de la app y la web municipal, y va a incorporar modificaciones en el régimen de devolución de matrículas y cuotas. En cursos y actividades periódicas, el reembolso solo procederá si se solicita dentro de los tres días naturales siguientes al pago y siempre que falten más de tres días naturales para el inicio del período correspondiente (mensual o trimestral) y en actividades puntuales y programas de Vacaciones Deportivas se pasa de tres a siete días en las dos condiciones temporales.