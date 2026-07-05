Daniel Álvarez, un editor a conciencia

Massiel fue ovacionada este pasado día de San Pedro en un teatro Jovellanos a rebosar que la saludaba como nueva Hija Adoptiva de Gijón. En una de las fotografías de esa gala aparece la cantante todavía encima del escenario, segundos después de haber terminado un discurso que improvisó con buen acierto, vestida de blanco y con el pelo recogido. Con una mano lanza un beso al público y, con la otra, figura agarrada del brazo de un trajeado Daniel Álvarez Prendes (Gijón, 1977), editor de Hoja de Lata y presidente del Gremio de Editores de Asturias, que aquella tarde se dio cuenta de que nadie estaba pendiente de ayudar a la artista a volver a su asiento y, sin pensarlo mucho, se levantó del suyo para acompañarla.

El editor compartía escenario con la artista para asumir otra responsabilidad: recoger la Medalla de Plata que le otorgó este año la ciudad a la Feria del Libro de Gijón, la FeLiX, y en compañía del escritor y traductor Jaime Priede, director de la cita. La foto con Massiel fue una anécdota sin mayor importancia, pero sirve para ilustrar el mensaje: cómo el trabajo de las librerías y de los editores asturianos, con Álvarez al frente, ha conseguido elevar la Feria del Libro de Gijón al panorama literario nacional.

El editor, padre de dos hijos, es hijo de Carlos Álvarez, que fue maestro industrial en Ensidesa, y de Elvira Prendes, formada como maestra aunque jamás llegó a ejercer. Nació en Oviedo, pero es un gijonés de pro: se crio en el Polígono y estudió en las antiguas Ursulinas (hoy Montedeva), un colegio del que guarda muy buenos recuerdos. En clase ahondó en la conciencia social que ya había aprendida en casa y en su barrio.

Formado como historiador, y tras algún intento de opositar que no prosperó, Álvarez, antes que editor, fue lector, librero y comunicador. Fue, por ejemplo, uno de los impulsores de Glayíu, un proyecto social nacido en 2005 que tomó primero forma como una página web desde la que se informaba de manifestaciones por conflictos laborales y movimientos sociales de todo tipo. Glayíu, poco después, y gracias en gran parte al interés de Álvarez, funcionó también como una pequeña editorial independiente, pensada más bien como herramienta para poder financiar el proyecto, pero que terminó por lanzar títulos interesantes. Con este sello publicaron autores como David González y Pablo X. Suárez.

Como librero, Álvarez trabajó primero para la Casa del Libro, un empleo que le permitió conocer el mundo literario desde dentro y que le animó a querer formarse. Compaginó su empleo de mostrador con un máster de edición que cursó a distancia. En 2008 se fue a Ponferrada para trabajar en la librería Bertrand, y allí conoció a la que acabaría siendo su socia editorial en Hoja de Lata, Laura Sandoval. El regreso a Oviedo lo motivó también Bertrand, que abrió sede en la capital, pero el proyecto acabó siendo absorbido por la Casa del Libro y en el proceso de reorganización de la plantilla el puesto de Álvarez desapareció. Por eso tanto él como su socia han defendido siempre que la crisis los "empujó" a reconvertirse en editores. Al final la cosa salió bien.

Hoja de Lata nació hace ahora 13 años y el primer medio en informar del proyecto fue LA NUEVA ESPAÑA, que tituló la pieza así: "Un parado gijonés crea la editorial Hoja de Lata con el dinero de su despido". Era septiembre de 2013. Después llegaron más reportajes. Uno de abril de 2020 se tituló con un "Hoja de Lata: del paro al éxito en 7 años", y hacía hincapié en que la editorial gijonesa había sido el único sello asturiano en la Feria de Fráncfort . En 2022 otro titular rezaba: "Hoja de Lata recibirá el premio Gijón Impulsa poco antes de cumplir una década en la que ha lanzado 106 libros y un cuarto de millón de ejemplares". En 2023 el fotógrafo convenció al editor para posar para la cámara con un libro a modo de sombrero e ilustrar así un reportaje que decía: "El sello Hoja de Lata, que ha publicado 110 libros desde 2013, lanza una edición especial para celebrar su décimo aniversario". La editorial, ahora con su sede en La Calzada no muy lejos de la playa del Arbeyal se estrenó con "Arraianos", un excelente libro de relatos del gallego Xosé Luís Méndez Ferrín. Hasta la fecha, el sello ha publicado 150 títulos.

Álvarez, por lo demás, y como es lógico, es un lector empedernido. Habla muy bien siempre que puede de "Solenoide", la gran novela de Mircea Cărtărescu, y guarda buenos recuerdos de las lecturas de "Almas grises", de Philippe Claudel, y de "El siglo de las luces", de Alejo Carpentier.

Noticias relacionadas

En lo personal, desde hace ya tiempo el editor dice ser un introvertido que se ha reconvertido en extrovertido por exigencias del guion. Retomó hace poco la bici y el balonmano, esta última una afición de juventud que volvió a su vida porque es el deporte que practica su hijo, y en jornadas de buen tiempo es fan de la playa y del terraceo. Tendrá estos días, sin embargo, pocos ratos libres: la caseta recién cerrada de Hoja de Lata en la FeLiX vuelve a estar montada en el Arbeyal, con motivo de la Semana Negra, un festival que Álvarez siempre ha defendido.