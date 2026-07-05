Gijón corona a James Kilpatrick y Josephine Hedger como campeones de Europa de Trepa de Árboles

Gijón acogió este fin de semana el Campeonato Europeo de Trepa de Árboles organizado por la International Society of Arboriculture (ISA). El evento contó con la colaboración de la Asociación Española de Arboricultura (AEA), entidad anfitriona y enlace entre ISA y el Ayuntamiento de Gijón en un evento de tres días que encumbró al alemán James Kilpatrick y a la inglesa Josephine Hedger como campeones de Europa.

Los mejores arboristas trepadores del continente compitieron en distintas pruebas técnicas que evalúan la seguridad, la eficiencia y la destreza en los trabajos de arboricultura. Los que lograron la mayor puntuación accedieron al Masters’ Challenge, la prueba final que decide a los campeones europeos.

En categoría masculina, el título de campeón de Europa fue para el alemán James Kilpatrick, seguido del francés Baptiste Poirier como subcampeón y del alemán Viktor von Magnus en tercera posición. Completaron la final el checo David Sedlák, cuarto clasificado, y el francés Sofiane Borth, quinto. En categoría femenina, la victoria fue para la inglesa Josephine Hedger, seguida de la suiza Murielle Krebs en segunda posición y de la francesa Mathilde Ruffin en tercer lugar.

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En la clausura y entrega de premios de este domingo, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, quiso agradecer a todos los participantes, organizadores y voluntarios "su implicación y el valioso trabajo de sensibilización que han desarrollado estos días sobre el cuidado del arbolado y la importancia de una gestión sostenible del patrimonio natural".