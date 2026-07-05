Gran revuelo en San Lorenzo por una trifulca: dos hermanos, con síntomas de ebriedad, denunciados por una pelea
El enfrentamiento ocurrió este mediodía a la altura de la escalera 10
En un nuevo domingo caluroso en Gijón con los termómetros rozando los 30º, en la playa de San Lorenzo la temperatura subió aún más tras una pelea que perturbó la calma de los bañistas. Sobre las dos de la tarde y a la altura de la escalera 10 la Policía Local y Nacional tuvo que intervenir para zanjar una fuerte discusión entre dos hermanos que presentaban síntomas de ebriedad.
No llegó la sangre al río y la intervención de los agentes pudo separar a ambos implicados que han sido denunciados por las autoridades por un delito de alteración del orden.
Con el arenal gijonés a rebosar, el incidente no pasó desapercibido para los presentes. En estos días en los que la temperatura está permitiendo a los gijoneses acudir a los arenales de la ciudad este ha sido uno de los pocos incidentes de este estilo que se han vivido durante el verano.
No obstante, en el entorno de San Lorenzo la policía ya tuvo que intervenir hace menos de un mes por otra reyerta. En esa ocasión fue en las inmediaciones de la calle Emilio Villa y a primera hora de la mañana. Varias personas protagonizaron el conflicto que se saldó con un detenido por un delito de atentado contra la autoridad al agredir a uno de los agentes. Hasta seis patrullas tuvieron que acudir hasta la zona en aquella ocasión.
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