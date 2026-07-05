Naiara Moore y Eva Hevia irradian talento asturiano en Metrópoli
Las artistas demostraron carácter y presencia con sus grandes hits
María Velasco
Dos cantantes de la región con un punto en común, demostrar que en Asturias también hay música urbana, asaltaron ayer el escenario de Metrópoli para acreditar que se puede ser profeta en la propia tierra. Eva Hevia y Naiara Moore disfrutaron e hicieron disfrutar de sus canciones, que, poco a poco, están empezando a calar entre los amantes de la fiesta. Arrancó Hevia, ovetense, mostrando su ecléctico repertorio que la ha llevado a explorar la electrónica en los últimos tiempos.
El relevo se lo dio la langreana Naiara Moore y su pop urbano, con el que ha ido escalando posiciones, siguiendo a las grandes divas de la música y atreviéndose con otros estilos como puede ser el rap. Ambas artistas dieron el tono asturiano a una tarde que no dejó indiferente a nadie.
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