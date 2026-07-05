El periodista deportivo Antón Meana será el pregonero de la Semana Grande de Gijón

El periodista gijonés Antón Meana, Antón Meana, será el pregonero de la Samana Grande de Gijón. El pregón lo leerá el próximo 7 de agosto desde el balcón de la Casa Consistorial y será el punto de partida del principal periodo festivo de la ciudad.

Nacido en Gijón en 1986, Meana está especializado en periodismo deportivo, desarrollando su trayectoria profesional en la radio.

Desde el Ayuntamiento destacan que Antón Meana "ha desarrollado una carrera ejemplar que le ha llevado a convertirse en una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo deportivo nacional. Su trayectoria, iniciada en Radio Marca, se ha caracterizado desde sus inicios por un ejercicio riguroso y comprometido del oficio, con una labor informativa marcada por la seriedad, la independencia y la valentía, cualidades que le han valido el respeto de la profesión y la audiencia".

Posteriormente se incorporó a la Cadena Ser, en uno de sus programas de referencia, como es Carrusel Deportivo. También ha colaborado con otros medios de comunicación, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA.

"Personalidad propia"

La alcaldesa, Carmen Moriyón, señaló este domingo que “Antón Meana es un ejemplo de cómo trascender desde una personalidad propia que mantiene la sencillez y las raíces. Su trayectoria habla de un gijonés que ha logrado convertir su pasión de infancia en su forma de vida, contándonos historias del deporte con una voz que ya forma parte de las tardes de fin de semana de millones de personas. Con esa manera tan suya de tomarse en serio el trabajo sin tomarse nunca demasiado en serio a sí mismo, hoy, cuando se le escucha en la radio, muchos en Gijón sonríen sabiendo que esa voz también es parte de la ciudad. Hay gijoneses que llevan Gijón por bandera allí donde van y Antón Meana es sin duda uno de ellos”.