El perreo se adueña de la fiesta en el Festival Metrópoli en Gijón

La fiesta "Perreo Lab" convirtió Metrópoli en toda una sala de reguetón en el día estrella de los ritmos latinos. Una noche inolvidable para los presentes que tenían un único objetivo: cantar, bailar y disfrutar hasta el final. El buen ambiente y las ganas de pasarlo bien marcaron los tres conciertos con una vibra inigualable. Pero lo mejor quedó para el final. La mayoría de los asistentes esperaba con especial ilusión a Onvy On The Drums, aunque no dudaron en darlo todo con los dos intérpretes anteriores.

La noche arrancó con Polimá Westcoast y antes de lo previsto, con media hora de antelación. Un adelanto que pilló por sorpresa a muchos. "Nos enteramos del cambio de hora de camino aquí", afirmó Tania Ferreira.

Aun así, el chileno hizo perrear a los asistentes desde el minuto uno con "Lacone", además de interpretar temas como "Rápido", "Baby Otaku" y "5G", una de las canciones más esperadas. "Soy súper fan de él. ‘5G’ es mi canción favorita del mundo y cuando sonó tuve que irme a primera fila", contaba, emocionada, Elena Fernández.

Polimá Westcoast saltando hacia el público. / MARCOS LEÓN

Sobre las diez y media empezó a darlo todo Lyanno, que comenzó su actuación con "Toda", junto a temas como "El efecto" y "Luz apagá". "Este ha sido mi día favorito porque viene gente muy guay y ponen reguetón, que es lo que a la gente joven le gusta", decía Alba Ornia. Las casualidades de la vida quisieron que, justo después de que Marcos García confesara que "El Efecto Remix" era su tema favorito, comenzaran a sonar los primeros acordes del hit, lo que hizo que la cantara a pleno pulmón junto a sus amigos. Por su parte, Sara Fernández, que sigue al artista desde 2018, destacó que "es mi día favorito y, además, por este precio está genial".

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La noche terminó con la actuación de Onvy On The Drums, el artista más esperado. Entre los asistentes, Carlos Infanzón deseaba escuchar "Deportivo", una colaboración que tiene con Anuel, mientras que Violeta Gavela confesó que "Yo y tú" es su canción favorita. "Llevo tres años escuchándole y estoy muy emocionada. Ojalá haya un día de perreo todos los años, así cada jornada tiene un estilo diferente", afirmó. Con miles de personas entregadas, la noche se caracterizó por un ambiente festivo y un público que convirtió el recinto en una auténtica fiesta. "Perreo Lab" confirmó que el reggaeton tiene futuro en Metrópoli.