El PSOE relanza con sus primarias el ciclo para los candidatos municipales

En mayo de 2027 los partidos políticos volverán a someterse al escrutinio de los gijoneses en unas elecciones municipales en las que habrá algunos cambios en los carteles respecto a las de 2023. A partir de septiembre comenzarán a despejarse las incógnitas, en primer lugar en el PSOE, que celebrará ese mes sus primarias. Posteriormente, en otoño, IU y Podemos elegirán a sus respectivos candidatos, con la perspectiva de una posible coalición electoral en el horizonte y a principios de otoño también es la fecha en la que el PP espera saber si habrá coalición electoral con Foro Asturias en Gijón. La alcaldesa forista Carmen Moriyón ya ha dicho que para terminar sus proyectos en marcha le gustaría disponer de cuatro años más de gobierno. En cuanto a Vox, tendrá peso el planteamiento de Madrid sobre la candidatura.

La ejecutiva local del PSOE, al frente de la que está Monchu García, ya ha decidido que las primarias para elegir candidato tendrán lugar en septiembre. Por el momento han mostrado su interés en postularse el concejal José Ramón Tuero y la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, aunque esta última ahora lo estaría sopesando. Es previsible que concurra una tercera persona a las primarias. Los dos nombres que ya están sobre la mesa no parecen generar entusiasmo entre la mayoría de la ejecutiva local del partido, que formalmente mantendrá la neutralidad en las primarias. No habrá candidato del sector crítico, muy menguado, y que ya ha mantenido contactos con Moreno y con Tuero.

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, conversando durante un Pleno.

Unas primarias, las del PSOE de Gijón, en las que quienes quieran presentarse tendrán que conseguir bastantes más avales que en las anteriores. Se ha pasado de un 5% de la militancia exigido en 2023 a un mínimo del 15% en esta ocasión (con un máximo del 20%), tal como se decidió en el último congreso federal del partido. El número de avales definitivo dependerá del censo de afiliados al corriente de pago, lo que supondrá que pueda haber un censo algo inferior al número de afiliados del partido, que rondan los 1.300 en Gijón. Con todos al corriente de pago, harían falta 195 avales. Una cifra significativa, si se tiene en cuenta que en las últimas primarias, las de 2023, votaron 899 militantes. Los candidatos tendrán una semana para recoger los avales después de que se presenten. Llegar al mínimo puede hacérsele cuesta arriba a alguno. El PSOE celebrará el próximo sábado una asamblea ordinaria, aunque las primarias no figuran en el orden del día.

Sintonía entre IU y Podemos

A la izquierda del PSOE, sectores de IU y de Podemos en Gijón apuestan por una confluencia de ambas formaciones, evitando la división del voto y como una fórmula para crecer. La buena sintonía de ambos grupos municipales, con una acción conjunta muy evidente y con un 98% de coincidencia en las votaciones en el Pleno municipal en lo que va de mandato han abonado el terreno para que, si se decide, una alianza de este tipo fructifique. La reciente dimisión del coordinador autonómico de Podemos, Diego Ruiz de la Peña, azote de IU, también despeja el camino.

En todo caso, será una decisión sobre la que tendrán que pronunciarse las militancias de ambas formaciones de izquierdas cuando se plantee. Antes, tanto Podemos como IU elegirán a sus respectivos candidatos. El proceso de primarias en Podemos comenzará en septiembre y concluirá en octubre y no está claro si la actual portavoz del partido en el Ayuntamiento, Olaya Suárez, optará a repetir. En IU ni siquiera está aprobado el calendario de primarias, que se celebrarán en todo caso en un momento temprano del otoño. En ámbitos de esta formación se da por hecho que el portavoz municipal, Javier Suárez Llana, vuelva a presentarse.

Los socios del gobierno

Por la derecha está claro que Carmen Moriyón volverá a ser la candidata de Foro, aunque la designación formal puede hacerse esperar bastantes meses. La gran incógnita aquí y es si los socios del gobierno local, Foro y PP, se presentarán por separado o irán en coalición en Gijón, como también se plantea para Asturias. La dirección regional del PP, por ahora, ya trasladó el pasado abril, en una reunión interna al grupo municipal, que sólo conciben una alianza global –para Asturias y para cada municipio–, respetando la proporcionalidad actual en las listas y esperando que las conversaciones decanten en un sí o un no en septiembre u octubre, para decidir a partir de ahí la estrategia a seguir. Una estrategia bien distinta en función de que se coaliguen o compitan por el mismo caladero de votos.

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Algunos sectores de Foro, sin embargo, son más reticentes a la idea de una alianza. Moriyón, además, ya defendió el "capital político" de su partido y su rechazo a que éste se "diluya". Un factor que puede pesar en la decisión es el demoscópico: si en las encuestas que se manejen Foro figura o no como la lista más votada. En el primer caso, si la derecha suma, Moriyón no necesitaría el respaldo de Vox. En caso contrario, sí, y con un Vox que tendrá muy presente su expulsión del actual gobierno municipal. En cuanto a la candidatura de Vox, será una decisión en la que participen las direcciones nacional, autonómica y local, sin fecha aún definida. n