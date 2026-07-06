Andrés Ruiz: "Debemos exigir que la Semana Negra no defienda dictaduras"

El diputado autonómico Andrés Ruiz Riestra (Gijón, 1988) es el presidente del PP de Gijón, partido que ya calienta motores ante la cita electoral de 2027. Uno de sus caballos de batalla está siendo la frustración vecinal con los accesos a El Musel.

Haga balance del curso político.

Para el PP ha estado marcado por la celebración de la convención, que posicionó al PP como un partido de gobierno y de ideas de futuro para la ciudad.

¿Perspectivas para el próximo?

Continuar en el gobierno de Gijón y gobernar en Asturias con Álvaro Queipo tras las elecciones de 2027.

¿Candidatura en solitario o con Foro en Gijón?

Los tiempos son los tiempos. En este momento el PP está difundiendo un proyecto político propio. Lo que tenga que venir, vendrá.

¿Ángela Pumariega seguirá encabezando la lista del PP?

Ángela Pumariega está haciendo un trabajo espléndido como Vicealcaldesa y fue una excelente candidata en 2023. Es ella quien tiene que hablar de su futuro porque se lo ha ganado y se lo merece.

En caso de que en las municipales sume la derecha, ¿complicará la negociación con Vox su expulsión del actual gobierno local?

Con Vox tenemos una relación muy cordial. En ningún momento hemos tenido un problema con Vox.

Foro sí, y pueden hacer falta sus votos.

Esa pregunta hay que hacérsela a nuestro socio de gobierno. Foro quiso en 2023 hacer acuerdos por separado con el PP y con Vox. Nosotros nunca fuimos parte de ese problema.

Usted defiende un acceso a El Musel en túnel por Jove.

Era la opción central en el protocolo de 2005 para los accesos al Puerto.

Ese vial se licitó en el último consejo de ministros previo a las elecciones autonómicas y municipales de 2023, y lo que pedimos es que el PSOE, que Sánchez, sus ministros y Barbón, den explicaciones de por qué se estafó electoralmente a la ciudad. Nosotros creemos que un vial directo y soterrado por Jove o por donde el trazado tenga que ir es lo óptimo para los accesos al Puerto. El PSOE ahora está celebrando que se saquen unos camiones con mercancías peligrosas de La Calzada y se metan por delante de las casas de los vecinos de Carreño.

Desde 2005, hubo gobiernos en España del PSOE y del PP. ¿Qué parte de responsabilidad tiene el PP en que no se haya cumplido?

Después de haber superado la crisis económica en que sumió a España el gobierno de Zapatero, Mariano Rajoy ya dejó planteada, en sus últimos años de su gobierno, la opción del vial de Jove y el estudio para desdoblar Lloreda-Veriña.

El gobierno actual alegó cuestiones técnicas para descartar el túnel por Jove.

Yo lo que creo es que faltó dinero, a consecuencia de que no haya presupuestos en España durante casi toda una legislatura y de que haya compromisos económicos en el sector de la defensa, y compromisos políticos para sostener a Sánchez en la Moncloa con dinero que se tiene que ir a inversiones en otras tierras.

¿Renuncia el PP al proyecto que presentó con un túnel para sortear Veriña, hasta Aboño?

No, es una opción que está puesta encima de la mesa.

¿Por qué endosan a la presidenta de El Musel (Nieves Roqueñí) el problema de los accesos, cuando la solución depende del Ministerio?

La situación financiera del Puerto, derivada de los sobrecostes de la ampliación, le impidió contribuir a sus accesos como estaba previsto y como otros puertos sí hacen. A partir de ahí, parece que la presidenta del Puerto se conforma con una pequeña medida, en lugar de pedir unos accesos dignos. No solo es complaciente con sus jefes en Asturias y en España, sino que es negligente.

Su petición de que dimita o la destituyan parece quedar en nada.

Ha dejado claro que su hoja de ruta es sostenerse, pese a de que hay un dictamen demoledor de la Comisión de Cerredo, de que los accesos al Puerto estén estancados y de que su gestión previa en la consejería, con el incendio de la planta de Cogersa y la falta de seguros fue una aberración. Nieves Roqueñí se aferra al cargo, pese a que su pasado le persigue.

El soterramiento del Muro parece viable técnicamente.

La postura del PP sigue siendo la misma. Creemos en un Muro en plataforma única. Es una obra ágil, eficiente y menos costosa. Puede haber un pequeño soterramiento para sortear el Martillo de Capua y un aparcamiento, más pequeño, en el entorno del México Lindo.

¿Y en el caso de que hubiera una empresa interesada en pagarlo a cambio de la concesión del parking?

No solo es una cuestión monetaria, también es una cuestión del tiempo que duraría realizar esa obra, con lo que ello significa para el turismo y para la vida de la ciudad.

¿Qué opina de la polémica del "Héroes del Simancas"?

La única consejería autonómica comunista que hay en toda España lo que quiere es meter piqueta en un colegio concertado. No es un problema de memoria democrática, sino de sectarismo político.

Pero es un monumento con referencias franquistas literales.

La Compañía de Jesús ya se ha ofrecido a resignificarlo, a quitar la inscripción, conservando la parte religiosa.

La Semana Negra este año da protagonismo a Cuba. ¿Qué opina?

Que a la disidencia cubana, a esas personas que llevan décadas sufriendo el hostigamiento de la dictadura castrista, no se les permite la Memoria Democrática. Debemos replantearnos mucho si con todo el dinero público que se da a la Semana Negra, si uno de los ejes centrales de ese evento tiene que ser la defensa de una dictadura criminal y asesina. Y dado que, además, vienen un diputado afín a esa dictadura y el nieto del sanguinario dictador Fidel Castro a pasearse por la Semana Negra, deberíamos tener más exigencia con lo que ahí ocurre. Cuando das dinero público a un evento, lo mínimo que se pide es que se defiendan los valores democráticos.

Dinero público concedido por el gobierno municipal de Foro y PP.

Deberíamos de plantearnos exigir que la programación de la Semana Negra defienda valores democráticos. Vamos a trasladarlo a nuestros socios de gobierno. Y creo también que la izquierda debe de reflexionar sobre quiénes son sus iconos.

También es ahora época de fiestas en la zona rural, un motivo para que la pisen los urbanitas.

Yo creo que hay que ir a la zona rural todo el año porque, tiene unas sendas y una naturaleza impresionantes. En cuanto a las fiestas vecinales y parroquiales, el PP además de aumentar la asignación para las mismas, ha sido a través del presidente del distrito rural, un canal de conexión con las diferentes concejalías en las que se tramitan los permisos.

Uno de sus problemas en los últimos tiempos en la zona rural había sido la seguridad.

Después de una aluvión de solicitudes a través del presidente del distrito rural, que es Abel Junquera, decidimos enviar una carta a Adriana Lastra trasladando esas inquietudes. Creemos prioritario destinar más medios para a la seguridad en la zona rural, que sufre robos y carreras ilegales.

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