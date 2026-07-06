Antón Meana, pregonero de la Semana Grande de Gijón: «Ser el pregonero supera a cualquier cosa que tenía en mente»

Desde el actual epicentro del mundo, un gijonés se encarga de transmitir por las ondas la actualidad de la selección española y su andadura en el Mundial. Formando parte de la expedición de la Cadena SER en Dallas, ciudad que acoge hoy el encuentro de España, el periodista Antón Meana (Gijón, 1986) recibió una sorprendente llamada de la Alcaldesa Carmen Moriyón. Incrédulo, intentó asimilar la noticia de que iba a ser el pregonero de la Semana Grande de Gijón. Confiesa que nada le hace más ilusión y que todavía no se lo cree, también espera estar a la altura, pero está claro que este "chaval de Gijón" ha llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo. También el del Sporting, al que no le faltará mención en su discurso. Con el aluvión de llamadas y mensajes que ha recibido en las últimas horas y minutos antes de cubrir la rueda de prensa de Roberto Martínez, seleccionador de Portugal y próximo rival de España en los octavos de final, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para explicar lo que significa para él este reconocimiento.

¿Le han despertado para contarle la gran noticia o ya la sabía?

No, no, a mí me lo comunica la Alcaldesa el viernes por la tarde. Primero me dicen que quiere hablar conmigo y si podía estar disponible a las 7 de la tarde, hora de Gijón. No me dicen para qué es y lo último que pensaba era en ser pregonero. Pensaba que me iban a invitar a cualquier actividad que hiciera el Ayuntamiento, a las fiestas o algo, pero no pensé que fuera el pregón.

¿Cómo recibió el anuncio?

No daba crédito. Me dijeron que lo iban a anunciar en los próximos días y solo se lo comenté a mis padres, a mi mujer y a mi hermana, pero les pedí máxima confidencialidad.

¿Una gran alegría?

Mucho orgullo. Nosotros somos de Gijón, hemos ido al pregón muchas veces, vivimos enfrente de la playa de San Lorenzo y la Noche de los Fuegos es la más importante del año, más que la Nochevieja o la Nochebuena. Siempre hemos tenido invitados para ver los fuegos en casa. Incluso me casé el 14 de agosto en Gijón. Llevo 22 años fuera de la ciudad pero mis vacaciones las marca la Semana Grande.

¿Qué significa para usted ser pregonero?

Todo, todo. Todavía no estoy consciente. Me parece que es un reconocimiento excesivo. Estoy convencido de que hay mucha gente que lo merece más que yo, pero lo acepto con alegría y trataré de estar a la altura de los que estuvieron antes de mí. Ya estuve viendo, por ejemplo, el pregón que dio José Ángel Abad hace dos años e intentaré seguir su ejemplo. Ser yo mismo y explicar lo que significa Gijón para mí.

¿Es el máximo honor que podría recibir?

Me abruma. Tengo 40 años y dos hijos, pero soy un chaval de Gijón. Estudié en el Liceo, socio del Grupo Covadonga, del Club de Regatas, del Sporting… Mi vida es Gijón. Que la Alcaldesa, una mujer tan medida, correcta y preparada me dedique estas palabras me abruma y se lo agradezco. Pero vamos, que me nombren pregonero supera cualquiera de las ideas que pudiera tener en mi cabeza.

¿Le ha dado tiempo para preparar el discurso?

Todavía no. Lo veo como una responsabilidad enorme. Creo que no hay que ser ni muy cursi ni muy empalagoso. Creo que, sencillamente, hay que intentar ser uno mismo. Si tengo que hablar de algo que no domino, me lo preparo y tengo que estar impostado, pero la Semana Grande de Gijón forma parte de mi vida. Los conciertos en el Náutico delante de casa o en Poniente, los toros, ese balcón del Ayuntamiento donde cubrí el ascenso de Preciado, donde he llevado a mis hijos a ver a los Reyes Magos y donde yo mismo he ido a verlos… Espero estar a la altura.

Un gijonés y compañero suyo de profesión como Juanma Castaño tuvo también el honor de ser pregonero. ¿Ha podido hablar con él?

No, no he coincidido hoy con él todavía, pero nos veremos. Por supuesto que Gijón ha dado grandes periodistas deportivos. Desde el propio Juanma Castaño, Hasta Ricardo Rosety o Edu Pidal, que aunque es de Llanes, es del Sporting y un poco de Gijón también y el primero que me ha dado la enhorabuena cara a cara.

Es de elogiar que tres asturianos lideren el espacio deportivo en las tres cadenas generalistas más importantes.

Por su puesto. Da la casualidad que todos los domingos del Mundial presentamos los tres los programas de la noche. Estamos Edu, Juanma y yo, prácticamente al lado.

En clave selección, hoy España se enfrenta a Portugal en el gran reto hasta el momento.

Lo es, pero creo que estamos para ganar el Mundial, aunque de un Mundial te echa cualquiera. Nos echó Rusia en 2018 y nos echó Marruecos en 2022. Esperemos que ahora no sea Cristiano.

¿Le da tiempo para seguir la actualidad del Sporting?

Precisamente, en la selección hablo mucho del Sporting con Juanjo González, el segundo entrenador de Luis de la Fuente, cuando nos cruzamos por los pasillos del estadio. De hecho, Juanjo cuando me vea seguro que me da la enhorabuena. Está pendiente de todo lo de Gijón y seguro que le presta mucho.

¿Qué espera del Sporting para la próxima temporada?

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Yo ya he renovado el abono a distancia, estoy esperando a que me pasen el recibo. También he visto la camiseta y me gusta. Estamos en ese punto de que todo nos parece bien, ya rajaremos en octubre, pero ahora hay que ilusionarse. Por su puesto, en el discurso habrá una referencia al Sporting y ojalá que yo dé el pregón el 7 de agosto y tengamos que volver a la plaza en junio. No me importaría ir dos veces en diez meses.