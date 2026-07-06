Una doctora fuera de servicio salva a una gijonesa de 72 años en la playa de San Lorenzo tras sufrir una caída en el pedreru: "Su ayuda fue clave, llegó a perder el conocimiento"
Una médica zaragozana y su hija, enfermera, colaboraron en los primeros instantes hasta que llegaron profesionales de Salvamento y una UVI móvil: "Fueron como unos ángeles, llegaron cuando más las necesitábamos"
Susto en la playa de San Lorenzo. Una mujer gijonesa de 72 años tuvo que ser atendida este mediodía por profesionales de Salvamento y de Ambulancias tras sufrir una caída en la zona del pedreru. El golpe con las rocas tuvo lugar en torno a las 13.00 horas y, en primera instancia, resultó clave la ayuda de una doctora y una enfermera que se encontraban fuera de servicio.
La mujer, que estaba junto a su marido, se encontraba en la zona del pedreru aprovechando la marea baja de este lunes tan caluroso. Algunos de los presentes explicaron que esta gijonesa, al intentar sentarse en una de las rocas, se resbaló y terminó golpeándose en la cabeza. "Fue un susto muy grande", afirmaron.
Unos minutos después de la caída, la mujer fue trasladada en una silla de ruedas a la UVI móvil en la que los sanitarios le llevaron al centro de Salvamento de la escalera 12. Los momentos de mayor tensión se vivieron antes.
Inmediatamente después de la caída, la mujer empezó a perder el conocimiento. Fue entonces cuando una doctora de Zaragoza se acercó para ayudar. "Le miré y le dije si sabía qué hacer. Ella me respondió que es doctora y que su hija, que venía con ella, es enfermera. Nos vinieron como unos ángeles, llegaron cuando más las necesitábamos", aseguró el marido de la señora que había sufrido la caída, todavía con el susto muy reciente. "Tanto la mujer como su hija hicieron un trabajo clave para que ella recuperara el conocimiento y después llegaron profesionales en una moto de agua y desde la ambulancia", completó este vecino de Gijón que siempre estará agradecido a la colaboración que recibió este lunes al mediodía en San Lorenzo.
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