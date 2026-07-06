Emvisa sube de 550 a 600 euros el límite para optar a sus ayudas al alquiler

La Empresa Municipal de la Vivienda elevará hasta los 600 euros mensuales las rentas con derecho a optar a las ayudas al alquiler de Emvisa. Ahora mismo el tope está en 550 euros. Esa actualización era una demanda desde hace tiempo ya que la realidad de los precios del alquiler en Gijón –donde la oferta por debajo de los 550 euros es casi nula–impedían a muchas familias poder optar a esas ayudas de Emvisa.

"Actualizamos nuestras ayudas para adaptarlas a la realidad del mercado y garantizar que lleguen a más personas. No queremos que ningún gijonés deje de acceder a estas convocatorias porque el precio del alquiler haya evolucionado por encima de unos límites que ya no respondían a la situación actual”, fue la explicación del presidente de la entidad, el edil popular Guzmán Pendás.

Comprar viviendas todo el año

Esta propuesta de subida del tope para las ayudas al alquiler va a votación al consejo de administraci´n de Emvisa del próximo día 9, donde también se tratará la apertura de una nueva convocatoria del programa para estudiantes y la puesta en marcha de un procedimiento permanente para la adquisición de viviendas a incorporar al parque público municipal de alquiler social.

De hecho en esta nueva convocatoria del programa de ayudas a estudiantes para compartir vivienda también se eleva a 600 euros el límite de la renta subvencionable por vivienda. El plazo para la presentación de solicitudes a esta convocatoría para el curso 2026-2027, con una dotación de 60.000 euros, va del 17 de agosto al 16 de octubre.

En cuanto a las bases que regularán la compra de viviendas por parte de Emvisa para incorporarlas al parque público municipal de alquiler social el cambio sustancial es que el procedimiento permanecerá abierto durante todo el año y no durante un periodo concreto de tiempo, como se venía realizando hasta ahora.

Pendás reivindicó todas estas medidas como "parte de una estrategia global para seguir reforzando las políticas municipales de vivienda. Trabajamos para facilitar el acceso a un hogar a quienes más lo necesitan, apoyando tanto a quienes buscan una vivienda en alquiler como a los jóvenes que inician su proyecto de vida”.