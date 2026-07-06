El freno a la IA en el Ayuntamiento de Gijón que pide Podemos: ni para datos personales ni para hacer carteles

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos, defenderá en el Pleno del miércoles un ruego para limitar el uso de las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en el seno del Ayuntamiento , tanto en el ámbito interno como mediante cláusulas en la contratación municipal. Una medida que intenta evitar problemas asociados a esta tecnología en expansión "y que se ven agravados por la falta de regulación".

Olaya Suárez, ante la Casa Consistorial / Ángel González

En lo que tiene que ver con las competencias municipales, el ruego de Suárez pone el foco en “dos problemas inmediatos sobre los que el Ayuntamiento podría actuar para salvaguardar el interés público”. Uno es la protección de los datos personales de la ciudadanía, donde la líder de Podemos “exige no proporcionárselos a estas herramientas que pueden hacer el uso de ellos que les dé la gana”.

Y el otro es la protección de la industria creativa ante la proliferación de carteles, imágenes, textos o sonidos generados automáticamente y que ya muchas empresas e instituciones emplean en sus comunicaciones.

Falsas soluciones baratas

Para la concejala, “estamos asistiendo a una degradación acelerada de la comunicación y la iconografía pública en la que se sustituye el trabajo de calidad hecho por profesionales humanos por materiales regurgitados, clónicos y sin valor”. Suárez ha advertido de que “su uso solo beneficia a multinacionales tecnológicas que los producen alimentando a esos sistemas de IA con trabajos humanos sin permiso, violando los derechos de autor”, y ha añadido que “un cartel de IA que sea igual que otros 100 hace que se pierda el valor de lo que quieres decir y además, cuando se trata de un ámbito de cercanía como el municipal, no puede reflejar nuestra idiosincrasia propia, es como si fuera un Xixón de marca blanca y eso lo que genera es un deterioro de la transmisión cultural”.

En este sentido, ha aseverado que “el Ayuntamiento tiene capacidad de sobra para no recurrir a estas falsas soluciones baratas y tiene que seguir apoyando a un sector clave como son las industrias creativas, y esto también pasa por exigirlo en las licitaciones, porque si una adjudicataria utiliza materiales de IA en los servicios que nos presta, también está degradando su calidad”.