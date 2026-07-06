Gijón acogerá un congreso para tratar los grandes retos de la gestión de energía en el ámbito de la inteligencia artificial y el espacio

Gijón acogerá del 8 al 10 de julio la 33.ª edición del Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI’26), una cita en la que se abordarán los principales retos en ámbitos como la electrónica de potencia, la automática, la inteligencia artificial, la instrumentación y la digitalización industrial.

La cita, que reunirá a expertos internacionales en instrumentación electrónica y en gestión de la energía en el ámbito de la inteligencia artificial y el espacio, contará con tres sesiones plenarias protagonizadas por especialistas de NVIDIA, la Agencia Espacial Europea y la IEEE Instrumentation and Measurement Society.

Este congreso lo organiza el Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación (SEA) de la Universidad de Oviedo con el objetivo de generar "un punto de encuentro entre universidad, centros tecnológicos y sector empresarial, lo que favorece el intercambio de conocimiento y la presentación de los últimos avances en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico".

Durante el congreso habrá sesiones técnicas, presentación de trabajos científicos y actividades orientadas a impulsar la colaboración entre investigadores y profesionales.

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Algunos de los temas que se tratarán son los convertidores de potencia, los sistemas de medida e instrumentación, los dispositivos semiconductores, la industria 4.0, el Internet de las Cosas (IoT), los gemelos digitales, el almacenamiento energético, la movilidad eléctrica o las redes inteligentes. Además, el jueves habrá una jornada de puertas abiertas.