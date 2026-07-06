Gijón emociona a Luis Enrique en el estreno de la playa verde que le mantendrá presente "de manera eterna en un entorno incomparable" de su ciudad: "Mis cenizas irán aquí"

"Mi nombre aparece en estos postes, pero ahí veo el de mis padres. Siempre han sido mi faro y mi referente". Luis Enrique Martínez García no pudo evitar emocionarse este lunes en la inauguración de la playa verde del Rinconín, el espacio con el que el Ayuntamiento de Gijón, su ciudad, ha querido homenajearle tras tantas décadas de éxitos como futbolista y entrenador. Acompañado por su familia, amigos y una multitud de seguidores, el actual técnico del Paris Saint-Germain protagonizó un acto que sirvió para estrenar una zona que cuenta con los primeros 6.393 metros cuadrados de este nuevo espacio situado a pie de mar. "Darle este nombre es una forma de registrar y perpetuar nuestro orgullo", señaló la alcaldesa, Carmen Moriyón.

El actual entrenador del PSG, emocionado en un acto repleto de familiares, amigos y seguidores / Juan Plaza

El entrenador y exjugador gijonés llegó diez minutos antes de que el reloj marcara las doce del mediodía a la playa verde en su coche con su mujer, Elena Cullell, y sus hijos, Pacho y Sira. Allí le esperaban sus padres, Luis Felipe y Neli; sus hermanos, Felipe y María Argentina, y otros muchos familiares y amigos que desprendían felicidad ante los emotivos instantes que todavía estaban por llegar.

Tras repartir abrazos con algunos de sus más allegados, Luis Enrique tomó asiento junto a Moriyón. Todo estaba listo para el comienzo de un acto que abrió el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, quien describió a "Lucho" como "un gijonés de Pumarín que, habiendo conquistado todo lo que su profesión le puede permitir ganar, nunca olvida sus orígenes". "No hay nadie que no sepa que el mejor entrenador del mundo de fútbol es de Gijón y no ha dejado de hacerlo a lo largo de toda su vida", ensalzó Martínez Salvador, que subrayó que "hoy no estamos aquí reconociendo únicamente una trayectoria brillante, sino que estamos reconociendo una manera ejemplar de ejercer el gijonesismo, eso que nos diferencia de los demás".

Durante su intervención, Martínez Salvador explicó que la inauguración de este lunes supone el comienzo de la playa verde de Gijón, un espacio que terminará contando con alrededor de 30.000 metros cuadrados de zona verde. Tras el verano empezarán las tareas de la segunda fase de obras que convertirán la playa verde de Luis Enrique en "uno de los espacios más atractivos de Gijón, con zonas deportivas, culturales y de recreo para todas las edades", apuntó el portavoz del gobierno local. "Será un verdadero espacio de referencia para el Gijón del futuro", aseveró.

Nacido en Pumarín y formado en Mareo

La regidora también hizo hincapié en que Luis Enrique "siempre se ha acordado de echar la vista atrás" a lo largo de su carrera. "Pocas historias representan mejor ese orgullo eminentemente gijonés, esa forma única de estar y ver el mundo, que la de Luis Enrique Martínez García", defendió Moriyón, que habló del protagonista como un gijonés "nacido en Pumarín y formado en Mareo que soñaba con triunfar en El Molinón y tocar el cielo".

"Él no solo lo logró, sino que a su manera, con su profunda honestidad, con sus raíces, nos hizo sentir a todos que lo lográbamos con él. Nadie en Gijón es ajeno a los éxitos de Luis Enrique, porque Luis Enrique nunca fue ajeno a Gijón. Y eso, que es valioso por lo que significa y proyecta, es lo que hoy esta ciudad está reconociendo", desarrolló la alcaldesa, que aplaudió a Luis Enrique por ser "un hombre que, esté donde esté en el mundo, nunca deja de decir de dónde viene".

Respecto a la playa verde, Moriyón comentó que este espacio nace "para el disfrute de todos y todas, para quienes buscan un lugar de calma frente al mar, para quienes pasean, para las familias, para los mayores, para los niños que crecerán jugando aquí, sin saber quizás todo lo que representa el nombre que lleva este lugar, hasta que alguien se lo cuente".

Tras los discursos de Moriyón y Martínez Salvador llegó el turno de Luis Enrique. Bastó con que dijese "buenos días a todos" para que los cientos de gijoneses que se dieron cita junto a la playa verde le dedicaran una gran lluvia de aplausos. Tan solo unos segundos más tarde, "Lucho" tuvo que hacer una pausa tras comenzar a emocionarse. "Todos los que me conocen saben de la importancia que tienen para mí dos cosas. La familia y mi tierra", afirmó el gran protagonista de la jornada, que agradeció al gobierno local por "poder estar en mi tierra de manera eterna" y reconoció que "no estoy acostumbrado a tantos elogios, me he visto un poco superado".

El técnico gijonés improvisó su intervención, en la que aprovechó para pedir a vecinos y turistas que cuiden la playa verde, un espacio ubicado "en un entorno incomparable, uno de los mejores que tiene la ciudad". "Vivo por aquí cerquita, así que estaré vigilando", advirtió el entrenador del PSG, antes de centrarse en lo que significa para él su familia y su tierra.

Con lágrimas en los ojos y arropado por los aplausos de los presentes, Luis Enrique destacó que "mi nombre aparece en estos postes, pero ahí veo el nombre de mis padres". "Ellos fueron dos personas que dejaron su pueblo para venir a Gijón en los setenta y dar una oportunidad a sus hijos. Siempre han sido mi faro y mi referente. No son famosas, pero con su humildad y trabajo me enseñaron el camino", agregó Luis Enrique, que dedicó las siguientes palabras a su mujer, Elena, con quien empezó su proyecto de vida hace treinta años. "Es la persona que siempre ha estado a mi lado y quien me ha apoyado en todos los momentos. Juntos hemos formado una familia maravillosa con tres hijos, Pacho, Sira y Xana", remarcó el técnico, que aseguró que "me gusta esta playa verde porque es un concepto diferente y a mí me gusta llevar la contraria".

"El Sporting debe convertir la presión en algo positivo"

Para finalizar su discurso, Luis Enrique decidió pronunciar un "Puxa Asturias, puxa Xixón y puxa Sporting" con el que terminó de desatar la locura en la playa verde que ya lleva su nombre. "Que tengan este detalle conmigo es algo único", expresó el entrenador, que aseguró que "Gijón me aporta paz, me siento muy orgulloso de mis orígenes y mis hijos y mi mujer ya saben que mis cenizas, cuando me toque descansar, tendrán que ir aquí, en esta playa verde".

Su vínculo con el Sporting se coló entre las preguntas de los medios de comunicación a los que atendió después Luis Enrique. El técnico afirmó que la nueva equipación le convence y que "la conexión que tiene la afición del Sporting con el Sporting es diferente a la de los demás". "Como abonado que soy desde hace muchos años, estoy encantado de seguir apoyando", manifestó "Lucho", que añadió que de cara a la próxima temporada espera que "los jugadores den el máximo y que la afición les entregue, como siempre, su apoyo máximo". "Es difícil cuando llevas muchos años en Segunda y en clubes con este peso histórico que los jugadores no sientan esa presión. Hay que consertir esa presión en algo positivo, no en algo negativo. Eso creo que el Sporting lo puede mejorar. Ojalá podamos subir, lo deseo", afirmó Luis Enrique, que lamentó "la gran pérdida" de José Manuel Novoa.