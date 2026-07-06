La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
La investigadora trabajaba como profesora sustituta en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y en la Facultad de Ciencias de Oviedo
La gijonesa Cristina Méndez López, investigadora de la Universidad de Oviedo, que obtuvo este año un premio de la Real Sociedad Española de Física por su tesis doctoral sobre plasmas inducidos por láser, falleció el domingo, a los 31 años de edad.
Antigua alumna del Instituto Padre Feijoo de Gijón, Cristina Méndez conjugaba su labor investigadora con la de profesora sustituta en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y en la Facultad de Ciencias de Oviedo. Su fallecimiento se produjo el domingo, cuando se encontraba en instalaciones de la Universidad de Oviedo en el campus de Mieres.
Cristina Méndez había recibido hace solo unos meses un destacado galardón por su tesis doctoral, premio que le fue otorgado por el Grupo Especializado de Física de Plasmas de la Sociedad Española de Física, que reconoció la originalidad y la relevancia del trabajo en el campo de los plasmas inducidos por láser.
Tesis
Con su tesis, la investigadora exploró nuevas aplicaciones de los láseres de pulsos cortos y ultracortos para mejorar el análisis químico de materiales y reducir el daño sobre los mismos.
La tesis se desarrolló en el Grupo de Espectroscopia, Láseres y Plasmas de la Universidad de Oviedo.
Los restos mortales de la joven están siendo velados en el tanatorio de Cabueñes y la incineración se producirá a primera hora de la tarde de mañana martes en el citado tanatorio de Cabueñes.
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