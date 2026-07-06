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Jorge Drexler dará un concierto en La Isla del Botánico el día 20

"La Isla es uno de los proyectos en curso más ilusionantes", defiende Jesús Martínez Salvador

Por la izquierda, Jesús Martínez Salvador, Rafael Suárez-Muñiz y Miguel Llana, ayer, en la Semana Negra. | MARCOS LEÓN

Por la izquierda, Jesús Martínez Salvador, Rafael Suárez-Muñiz y Miguel Llana, ayer, en la Semana Negra. | MARCOS LEÓN

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El forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, anunció ayer en la Semana Negra que el artista Jorge Drexler dará un concierto en la finca de La Isla, recientemente adquirida por el Ayuntamiento para blindar la ampliación del Jardín Botánico. El concejal participaba en una charla sobre la historia de este terreno en compañía del geógrafo Rafael Suárez-Muñiz y de Miguel Llana, integrante de la junta directiva de la Asociación Amigos del Jardín Botánico.

Estos dos últimos expertos centraron sus intervenciones en la importancia del legado de Florencio Valdés, que además de comprar los terrenos en los que se acabaría creando el Botánico, explicaron, jugó un papel fundamental en la expansión de la ciudad, ya que de la mano de otros socios empresariales impulsó grandes complejos de ocio. Martínez Salvador, por su parte, defendió la importancia de arreglar la casona, que está protegida, y de incluir en su futura reforma espacios para la ciencia y para las asociaciones: "Es uno de los proyectos en curso más ilusionantes".

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